Radsport: Als letzte Grand Tour des Jahres wartet auf die Profis die Vuelta a Espana. Bereits am Wochenende fällt in Lissabon der Startschuss. Wir werfen vorab einen Blick auf die Strecke und Etappenprofile – und die haben es wieder einmal in sich.

Neun Etappen enden bergauf

Die Vuelta a Espana gilt seit vielen Jahren als Rundfahrt für die Kletterer und Puncheure. Das ändert sich auch 2024 nicht. Auf dem Weg von Lissabon nach Madrid sind nicht weniger als neun Bergankünfte zu meistern. Für die Sprinter bleibt fast schon traditionell nur wenig übrig. In diesem Jahr ist es aber besonders extrem. Lediglich die fünfte Etappe gilt als klassische Flachetappe. Daher werden sich hier nach Spanien bzw. Portugal wohl nur wenige wirklich endschnelle Männer verirren. Dafür dürfen wir uns unter anderem auf Joao Almeida (UAE), Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) und Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) freuen. Da Tadej Pogacar nicht am Start stehen wird, erwarten wir einen spannenden Kampf um den Gesamtsieg. Beste Karten auf Etappensiege auf leicht hügeligem Terrain hat Wout van Aert (Visma – Lease a Bike). Der Belgier verpasste den Giro d’Italia verletzungsbedingt und wird daher nun bei der Vuelta a Espana 2024 sein Glück versuchen.

️ @WoutvanAert has clear objectives for La Vuelta ️ @WoutvanAert tiene claros sus objetivos en La Vuelta : “Quiero ganar una etapa. Y si es posible, más de una”#LaVuelta24 pic.twitter.com/7W3a14n7lg — La Vuelta (@lavuelta) August 5, 2024

Vuelta a Espana 2024: Von Lissabon nach Madrid

17.08. | 1. Etappe | Lissabon – Oeiras | 12,0 km

18.08. | 2. Etappe | Cascais – Ourém | 194,0 km

19.08. | 3. Etappe | Lousa – Castelo Branco | 191,5 km

20.08. | 4. Etappe | Plasencia – Pico Villuercas | 170,5 km

21.08. | 5. Etappe | Fuente del Maestre – Sevilla | 177,0 km

22.08. | 6. Etappe | Jerez de la Frontera – Yunquera | 185,5 km

23.08. | 7. Etappe | Archidona – Córdoba | 180,5 km

24.08. | 8. Etappe | Úbeda – Cazorla | 159,0 km

25.08. | 9. Etappe | Motril – Granada | 178,5 km

26.08 | Ruhetag

27.08. | 10. Etappe | Poteareas – Baiona | 160,0 km

28.08. | 11. Etappe | Padrón – Padrón | 166,5 km

29.08. | 12. Etappe | Ourense Termal – Bergstation Manzaneda | 137,5 km

30.08. | 13. Etappe | Lugo – Puerto de Ancares | 176,0 km

31.08. | 14. Etappe | Villafranca del Bierzo – Villablino | 200,5 km

01.09. | 15. Etappe | Infiesto – Cuitu Negru | 143,0 km

02.09. | Ruhetag

03.09. | 16. Etappe | Luanco – Lagos de Covadonga | 181,5 km

04.09. | 17. Etappe | Arnuero – Santander | 141,5 km

05.09. | 18. Etappe | Vitoria-Gasteiz – Maestu | 179,5 km

06.09. | 19. Etappe | Logroño – Alto de Moncalvillo | 173,5 km

07.09. | 20. Etappe | Villarcayo – Picón Blanco | 172,0 km

08.09. | 21. Etappe | Madrid – Madrid | 24,6 km

Alle Etappenprofile der Vuelta 2024

17.08. | 1. Etappe | Lissabon – Oeiras | 12,0 km



18.08. | 2. Etappe | Cascais – Ourém | 194,0 km



19.08. | 3. Etappe | Lousa – Castelo Branco | 191,5 km



20.08. | 4. Etappe | Plasencia – Pico Villuercas | 170,5 km



21.08. | 5. Etappe | Fuente del Maestre – Sevilla | 177,0 km



22.08. | 6. Etappe | Jerez de la Frontera – Yunquera | 185,5 km



23.08. | 7. Etappe | Archidona – Córdoba | 180,5 km



24.08. | 8. Etappe | Úbeda – Cazorla | 159,0 km



25.08. | 9. Etappe | Motril – Granada | 178,5 km



27.08. | 10. Etappe | Poteareas – Baiona | 160,0 km



28.08. | 11. Etappe | Padrón – Padrón | 166,5 km



29.08. | 12. Etappe | Ourense Termal – Bergstation Manzaneda | 137,5 km



30.08. | 13. Etappe | Lugo – Puerto de Ancares | 176,0 km



31.08. | 14. Etappe | Villafranca del Bierzo – Villablino | 200,5 km



01.09. | 15. Etappe | Infiesto – Cuitu Negru | 143,0 km

03.09. | 16. Etappe | Luanco – Lagos de Covadonga | 181,5 km

04.09. | 17. Etappe | Arnuero – Santander | 141,5 km

05.09. | 18. Etappe | Vitoria-Gasteiz – Maestu | 179,5 km

06.09. | 19. Etappe | Logroño – Alto de Moncalvillo | 173,5 km

07.09. | 20. Etappe | Villarcayo – Picón Blanco | 172,0 km

08.09. | 21. Etappe | Madrid – Madrid | 24,6 km