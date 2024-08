Mit der Troy Lee Designs Lilium Short auf Tour. Da war so einiges geboten, denn wir haben die Shorts für Frauen getestet und hatten Spaß dabei! Eine lässige, bequeme und leichte Short, für Frauen, mit der man sich im Sommer auf jeden Fall sehen lassen kann! Aus der Bekleidungsserie Troy Lee Designs Lilium, haben es uns die Bike-Shorts mit am meisten angetan. In der Bekleidungsserie finden sich neben der kurzen Hose, auch eine lange Hose, sowie ein Kurz- als auch ein Langarmtrikot. Somit kannst du dein Outfit komplett machen und deinen Kleiderschrank sowohl für den Herbst als auch für den Sommer aufpeppen. Warum uns gerade die Bike-Short so überzeugt hat, stellen wir euch hier vor.

Die Troy Lee Designs Lilium Short – damit gibst du auf den Trails immer eine gute Figur ab!

Die Frauen-Shorts von Troy Lee Designs sind für den Einsatz im Sommer konzipiert. Das leichte 4-Wege Stretch Material trägt nicht auf, ist leicht elastisch und atmungsaktiv. Auf der Innenseite ist die Hose mit vielen winzigen Lüftungslöchern versehen. Die Bundweite lässt sich über Klettbänder regulieren und der Bundabschluss ist mit einer Gummierung versehen, die das Verrutschen verhindert. Die Hose ist mit drei Reißverschlusstaschen ausgestattet. Angeboten werden die Bike-Shorts sowohl mit als auch ohne Innenfutter und zur Auswahl stehen acht verschiedene Designs und die Größen von XS bis XL.

Fakten:

3 Reißverschlusstaschen

Anti-Rutsch-Beschichtung am Bund

Bundweite-Regulierung

Leichtes 4- Wege Stretchgewebe

5 Größen (XS-XL)

8 verschiedene Designs

Kompatibel mit Polsterhose

Belüftungsöffnungen

Wir hatten Spaß auf den Trails – beim Testen mit der Lilium-Short

Troy Lee Designs bringt hier eine schicke Frauenhose auf den Markt, die sowohl in der Passform als auch in der Verarbeitung und mit nützlichen Details überzeugt.

Wir hatten Spaß die Hose zu testen, egal ob auf Mountainbike Touren oder beim Bikepacking und weil sie noch so bequem ist, kam Sie sogar bei Bike&Hike Touren oder nach der Tour zum Aperitivo zum Einsatz.

Nicht zu weit, aber trotzdem lässig – so ist die Short geschnitten, das sagt mir auf Anhieb zu. Sie ist komfortabel beim Pedalieren, egal ob mit oder ohne zusätzliche Polster-Pants. Es gibt Taschen, wo sie nützlich sind und kleine, aber feine Details, wie gelaserte Lüftungslöcher oder die Regulierungsmöglichkeit am Bund, überzeugen uns, so dass die Hose immer die erste Wahl beim Griff in den Kleiderschrank ist.

Gute Passform, robuste Verarbeitung – tolle Short für Frauen

Das 4-Wege Stretch Gewebe ist sehr angenehm zu tragen und auch bei schweißtreibenden Temperaturen oder Anstiegen staut sich nicht die Hitze unter der Hose. So bleibt einem kein Stück Stoff auf der Haut kleben, das beim Pedalieren anfängt zu reiben oder man sich in seiner Bewegungsfreiheit eingeengt fühlt. Die Nähte scheuern nicht oder drücken an keiner Stelle. Auch mit einer Polsterhose drunter wurde es uns nicht zu eng, zudem ist von Vorteil, dass sich der Bund in der Weite regulieren lässt. Dafür sind zusätzliche Klettbänder an der Seite angebracht. Die Hose bleibt an ihrem Platz! Dies unterstützt auch eine extra Gummierung am Rückenteil auf dem Bund. Super! So kann auf einen auftragenden oder störenden Gürtel verzichtet werden. Was auch angenehm ist, dass die Hose am Rücken etwas höher geschnitten ist, so dass Nieren und Rücken auch bei viel Bewegung auf dem Bike immer bedeckt bleiben. Auch bei langen Trail Abfahrten haben uns die Bike Pants immer genügend Bewegungsfreiheit gelassen, einziges Manko, das uns dabei aufgefallen ist, Knieprotektoren, die etwas mehr auftragen finden nicht wirklich Platz unter der Hose und es ist hierfür leider keine Regulierungsmöglichkeit vorhanden. Nutzen kann man die Mountain Bike Shorts aber trotzdem, auch mit Protektoren.

Die Troy Lee Designs Lilium Short bietet eine praktische Handhabung mit durchdachten Details

Spaß hat uns auch gemacht, dass wir schnell mal das Handy griffbereit hatten, um ein paar Schnapp-Schüsse zu machen. Dafür sind die Taschen ideal angeordnet und groß genug um ein mittelgroßes Handy, ein paar dünne Bike Handschuhe oder auch einen Riegel unterzubringen. Gold wert und überzeugend ist zudem, dass sich die Reißverschlusstaschen sogar mit Handschuhen gut bedienen lassen. Das schlichte Design lässt auch viele Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Outfits zu. Egal ob dir die farblich passenden Troy Lee Designs Lilium Jerseys taugen oder ob du ein anderes Lieblingsoberteil dazu tragen möchtest, es passt immer!

Nachdem wir die Hose so gern tragen, blieben auch dementsprechend viele Waschgänge nicht aus. Diese zeigen auch, dass die Shorts sehr robust verarbeitet sind und das Material sehr hochwertig ist. Es gehen keine Nähte auf, die Farben waschen nicht aus und es entstehen keine Fussel oder Löcher. Von daher ist Sie, die Investition eines höheren Preises, durchaus Wert. Klarer Vorteil ist auch, dass die Hose recht schnell trocknet und man sie so, auch bei Mehrtagestouren, zwischendurch mal schnell rauswäscht.

Für die richtige Wahl der Größe: Ich bin recht schlank und trage bei einer Körpergröße von 1,70m, normalerweise Konfektionsgröße S. Diese Größe passt mir auch hier sehr gut und kam auch für den Test zum Einsatz.

Wir sind schon am Start für unsere nächste Tour, die Troy Lee Designs Lilium Pants ist schon angezogen!