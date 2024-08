Einen leichten Langfingerhandschuh für sommerliche Temperaturen bietet uns Troy Lee Designs mit seinem Modell dem ACE 2.0. Dieses Modell wird gezielt auch für Frauen angeboten und man muss nicht auf eine Unisex-Variante in kleinerer Größe zurückgreifen. Wir haben das Modell unter den Aspekten wie Passform, Funktion und Verarbeitung, für euch getestet. Dabei kam der Handschuh sowohl auf längeren und auch schweißtreibenden Strecken als auch im Downhill zum Einsatz. Zudem, wenn auch ungewollt, konnte er sich im Regen unter Beweis stellen.

Troy Lee Designs Ace 2.0 – leichter Langfinger-Handschuh für Damen

Die wichtigsten Daten zum Handschuh

in 5 Größen erhältlich (S-XXL)

sehr leichtes Mikro-Mesh-Stretch-Material

18 Farbvarianten

verstärkte Fingerkuppen am Zeigefinger und Daumen

leitfähige Beschichtung am Zeigefinger

Preis 49,99 €

Weitere kleine, aber durchdachte Details sind gewinnbringend. Der Troy Lee Designs Ace 2.0 Handschuh ist mit zusätzlichem Silikon-Streifen an den Fingerspitzen ausgestattet, so bleiben die Bremshebel auch immer unter Kontrolle und rutschen nicht unterm Finger weg. Für eine bessere Handhabung eines Smartphones oder Touchscreens sorgt die leitfähige Beschichtung am Zeigefinger.

Erhältlich ist der Langfingerhandschuh in den Größen S – XXL. Er lässt sich sowohl gut an- als auch ausziehen, dies unterstützt auch der elastische Bund.

Der Troy Lee Designs Ace 2.0 im Test

Zum ersten Mal in die Hand genommen, war ich tatsächlich skeptisch wie langlebig dieses Modell wohl sein wird. Denn so leicht und schlicht, wie er sich präsentiert, macht sich nicht sofort erkennbar, dass er trotzdem sehr robust verarbeitet ist.

Die Handinnenfläche ist in einer durchgehenden Lage, jedoch ohne Polsterung, ausgeführt und weist somit keine störenden Nähte auf. Mit gelaserten Löchern auf der Innenseite und mit dem Mikro-Mesh-Stretch Material an der Handoberfläche, gewährleistet der Handschuh eine sehr gute Atmungsaktivität. Die Daumen- und Zeigefingerspitze ist mit einer zusätzlichen Lage verstärkt, wodurch diese Partie nicht so schnell abgenutzt oder gar durchlöchert wird. Mit dem Daumen Schaft aus weichem, strapazierfähigerem Kunstleder, lässt sich auch die Brille einigermaßen trockenwischen.

Frauenspezifische Passform und gute Handhabung

Beim Testen vom Troy Lee Designs Ace 2.0 sind mir zudem folgende Punkte besonders positiv aufgefallen.

An der Hand trägt er sich sehr angenehm, auch wenn der Bund etwas länger übers Handgelenk führen könnte. Er sitzt straff, aber nicht einengend, an meiner relativ schmalen Frauenhand mit langen und schmalen Fingern. Für mich passt Größe S, wo ich im Vergleich normalerweise Größe 7 (Unisex) trage.

Aufgrund dessen, dass er recht dünn gearbeitet ist, behält man den Lenker sehr direkt und gut im Griff. Bei allen meinen Testfahrten war ich mit normalen Kunststoffgriffen unterwegs. Es entstehen keine unangenehmen Wülste an der Handinnenseite, die zu Druckstellen führen, so trägt sich der Handschuh auch über längere Distanzen gerne. Das macht dieses Modell für mich zu einem guten Allrounder und ich habe ihn sowohl zum Mountainbiken als auch zum Fahren von Bike-Packing-Touren eingesetzt. Beim Mountainbiken im Downhill bot er mir auch auf der Abfahrt über technische Trails eine ausreichende Sicherheit, weil er nicht verrutscht ist. Wie robust und wieviel Schutz der Handschuh bei einem Sturz bietet, kann ich nach meinen Testfahrten, nicht beurteilen, da ein Sturz dankenswerterweise ausgeblieben ist. Auch bei einer längeren Fahrt durch den Regen ist der Handschuh nicht unangenehm geworden und ganz klarer Vorteil der leichten Ausführung ist, dass er sehr schnell trocknet. So war er nach einer guten Mittagspause schon wieder trocken und einsatzbereit. Hilfreich ist auch, dass aufgrund der guten Passform, mal schnell ein Energy-Riegel geöffnet oder ein Reißverschluss geschlossen werden kann, ohne dass man dazu den Handschuh ausziehen muss.

Leichte, aber überzeugend robuste Ausführung

Sehr leicht, aber trotzdem robust! Das hat sich auch nach mehreren Waschgängen bei 30° sogar mit Schleudern bewiesen. Es lösen sich keine Nähte auf und der Handschuh bleibt in Form.