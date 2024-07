Für Troy Lee Designs in eher ungewöhnlich schlichtem Design, präsentieren sich die Bikehelmmodelle, Flowline SE und Flowline. Das Modell Flowline SE haben wir für euch getestet und die entscheidenden Merkmale wie Sicherheit und Funktion genauer unter die Lupe genommen. Daneben spielte auch der Tragekomfort aus frauenspezifischer Sicht eine Rolle. Ist die Flowline SE Serie auch für Frauen überzeugend?

Troy Lee Designs Flowline SE: schlichtes Design in zehn verschiedenen Farbvarianten zur Auswahl

Von Weiß, über Grau mit Camouflage-Anteil, bis Gelb hat der Kunde eine breite Auswahlmöglichkeit, um den für sich farblich stimmigen Helm zu finden. Was uns auf Anhieb direkt gefällt! Konzipiert für den Trail- und Toureneinsatz bietet uns der Halbschalenhelm mit seinem schlichten Design, das sich auch im Alltag gut sehen lassen kann, einige wirklich praktische und sicherheitsrelevante Features.

Die wichtigsten Daten zum Helm

in 3 Größen erhältlich (Kopfumfänge: XS/S 53-56 cm, M/L 57-59 cm, XL/XXL 60-63 cm)

Mips-System B-Serie

10 Farbvarianten

verstellbares Visier

höhenverstellbare Innenschale

Gewicht 355g (Größe XS/S)

Preis 189,99 €

Der Troy Lee Designs Flowline SE im Test

Was bietet uns der Helm in puncto Sicherheit?

Für umfangreiche Sicherheit sorgt unter anderem, die tief über den Hinterkopf abschließende Außenschale und das integrierte Mips-System. Das integrierte Sicherheitssystem ermöglicht, im Falle eines Aufpralls, ein Rotieren des Helms. Somit wird gewährleistet, dass die entstehende Rotationsenergie vom Helm aufgefangen und nicht auf den Kopf übertragen wird. Unterstützend trägt dazu bei, dass er sich mit den unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten, gut der Kopfform anpassen lässt und somit den Kopf sicher einfasst. Diese sind z.B. eine im Hinterkopf-Bereich höhenverstellbare Innenschale, die zudem über ein Ratschen System auf den Kopfumfang eingestellt werden kann, die seitlich justierbaren Riemen und das über drei Positionen verstellbare Visier, das ausreichend Schutz vor Sonneneinstrahlung bietet.





Der Troy Lee Designs Halbschalenhelm bietet Komfort mit „Flow“

Der Halbschalenhelm trägt sich sehr angenehm, auch über längere Etappen, ohne dass sich irgendwelche Druckstellen abzeichnen. Dies unterstütz zum einen die vollgepolsterte Innenschale, zum anderen die 14 Lüftungsöffnungen, die über die Außenschale verteilt sind. Somit behält man selbst bei längeren Auffahrten einen kühlen Kopf und bei ausgedehnten Trail Abfahrten, bei denen es mal ruppiger zugeht, bleibt der Flowline SE in seiner Position auf dem Kopf, so dass einem wahren Flowerlebnis nichts mehr im Wege steht. Im Sinne von „flowig“ lässt sich auch die magnetische Verschlussschnalle, selbst mit Handschuhen, bedienen. Darüber hinaus fällt es nicht schwer den Troy Lee Designs Flowline SE Helm mit seinem geringen Gewicht von nur 355 Gramm (Gr. XS-S) einfach ständig auf dem Kopf zu behalten.

Der Flowline SE – auch für Frauen eine gute Lösung?

Für mich als Frau ist mit entscheidend, dass sich auch lange Haare gut verstauen lassen, vor allem wenn diese am Hinterkopf zusammengebunden sind. Hierfür bleibt bei dem Flowline Modell aber nur sehr wenig Platz! Um die Haare durch die Öffnungen der Innenschale und der Außenschale hindurchzuführen, braucht‘s Geduld. Selbst wenn die Innenschale in der tiefsten Position eingestellt ist, wird das ein ziemliches Gepfriemelt! Leider unangenehm, aber es verfangen sich häufig einige Haare in der Innenschale und bleiben beim Absetzten dort zurück – autsch! Was wiederum gut funktioniert ist, dass bei kalten Temperaturen noch ein zusätzlicher Wärmeschutz z.B. in Form eines Stirnbandes, Platz unter dem Flowline SE findet.

Optisch wirkt die doch sehr starke Außenschale, auf einem eher kleinen Frauenkopf, recht klobig. Ich habe den Helm in der Größe XS/S, was zu einem Kopfumfang von 53-56 cm passt, getestet und er sitzt gut auf meinem schmalen Kopf.

Troy Lee Designs im Web

www.troyleedesigns.eu