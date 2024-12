Troy Lee Designs Shuttle Jacke im Test: Nein, die Shuttle Jacke von Troy Lee Designs ist nicht nur für die Anfahrt zum Trail gedacht, mit ihrer minimalistischen Bauweise besitzt sie das Zeug euer Lieblingsbegleiter fürs ganze Jahr zu werden.

Daten zur Troy Lee Designs Shuttle Jacke

Passform Locker Robustheit 65% Regenschutz 65% Windschutz 75% Atmungsaktivität 87% Reflektoren Ja Nachhaltigkeit Keine Preis 119,99€

Erster Eindruck

Der Moment, indem die gesamte Jacke in der Handinnenfläche Platz fand, war der Gamechanger. Denn eine Jacke mit so geringem Packmaß, wirft man sich Bedenkenlos in den Rucksack oder die Hüfttasche, sollte die Gefahr bestehen, dass das Wetter umschlägt oder es oben auf dem Berg kühler wird. Das geringe Packmaß ist Troy Lee Designs gelungen, in dem sie für die Jacke ein dünnes Ripstop Material verwendet haben. Wer das Ripstop Nylon nicht kennt, das nicht elastische Material ist durch eine besondere Webtechnik besonders Reißfest.

Von der Konstruktion her, hat Troy Lee Designs die Jacke sehr minimalistisch gehalten, es gibt keinerlei Anpassungsmöglichkeiten. Dafür sind die Armabschlüße mit elastischen Bündchen versehen, der Saum hingegen besitzt keine Bündchen. Auch auf seitliche Taschen wurden bei der Shuttle Jacke verzichtet, dafür gibt es am Rücken eine Tasche, in der sich kleinere Utensilien bis hin zum Smartphone verstauen lassen. Eine Kapuze gibt es ebenfalls nicht und auch der Halsbereich fällt vergleichsweise kurz aus. Dafür hat Troy Lee Designs ein weiches Fleece rundum im Halsbereich eingearbeitet, was für ein angenehmes Tragegefühl sorgt. Sehr gut hat uns gefallen, dass die Jacke mit Belüftungsöffnungen ausgestattet ist, auch wenn sie sich nicht dosiert einsetzen lassen.

Bei einer Körpergröße von 1,83m und einem Brustumfang von 97cm sitzt die Jacke bei Größe M perfekt. Bei der Testfahrt konnte ein Middlayer mit mittlerer Isolationsschicht darunter getragen werden.

Troy Lee Designs Shuttle Jacke im Praxistest

Die Jacke trägt sich nicht wie die anderen Jacken, die wir bisher in unserer Testserie hatten. Das Tragegefühl ist leicht und uneingeschränkt und geht mehr Richtung Langarmtrikot. Auf dem Bike erfüllt die Shuttle Jacke ihre Aufgaben an kühleren Tagen recht gut. Der untere Rücken ist ausreichend abgedeckt und der Fahrtwind hat es schwer einzudringen. Lediglich am Hals wäre ein verlängerter Kragen bei Fahrten im Dezember wünschenswert gewesen. Das lässt sich aber mit einem Schal ausgleichen und ist mit dem Hintergedanken, dass die Jacke für das ganze Jahr funktionieren soll auch ok. Für ein angenehmes Klima sorgen die Belüftungsöffnungen, bedingt durch die Anordnung kommt zwar kein Luftstrom unter der Jacke durch den Fahrtwind auf, aber Wärme und Feuchtigkeit stauen sich nicht unter ihr. Der Regenschutz spielt bei der Shuttle Jacke nicht die Hauptrolle, dass dünne Ripstop Material wiedersetzt sich nur kurzzeitig dem Regen und sollte auch nicht als Schutz bei längerem Einsatz im Nieselregen eingesetzt werden.

Web: troyleedesigns.eu

Was du vor dem Kauf einer Regenjacke beachten sollst, verraten wir dir hier: