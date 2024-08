Ausgefallenes Design trifft auf eine schlichte und leichte Ausführung der „Lilium“-Kleidungsreihe von Troy Lee Designs. Unter dieser Modellreihe findet sich ein Kurzarmtrikot das Lilium SS, ein Langarmtrikot – Lilium LS, eine Short und eine lange Hose, die Lilium Pant.

Auffälliges Design für Mountainbikerinnen mit Stil



Wie von Troy Lee Designs gewohnt, bieten uns die Outfits der Lilium-Reihe auch einige Designs, die sich von einem kommerziellen, neutralen Stil eher abheben. Das Langarmtrikot gibt es in acht, das Kurzarmtrikot in 13 verschiedenen Varianten. Wobei dir auch ein schlichtes Design wie Uni-Schwarz oder Uni-Kaffe zur Auswahl stehen, wenn du eher etwas Unauffälliges bevorzugst.

Die fünf verfügbaren Größen beginnen bei XS und gehen bis XL womit du eine breite Auswahl hast um das für dich passende Lilium-Trikot zu finden.

Die wichtigsten Features zu den Shirts:

leicht und kompakt

4-Wege-Stretch-Strickstoff

atmungsaktiv und schnelltrocknend

13 verschiedene Designvarianten

figurbetonender Schnitt

5 Größen (XS – XXL)

Preis 69,99 € (Kurzamtrikot) / 79,99 € (Langarmtrikot)

Die Troy Lee Designs Lilium Jerseys im Test

Wir waren sowohl mit dem Kurz- als auch mit dem Langarmtrikot unterwegs und haben die Funktion, die Verarbeitung, als auch den Tragekomfort der Shirts unter verschiedensten Bedingungen getestet. Ob als einzelner Layer oder auch in Kombination wurden die Trikots von uns getragen. Wir waren bei unterschiedlichsten Temperaturen unterwegs, von schweißtreibend warm, bis windig frisch. Auch unter der Regen- oder Windjacke kamen die Shirts zum Einsatz. Ganz egal ob auf den Trails oder beim Touren fahren, wir waren auf jeden Fall immer ein Hingucker mit den Troy Lee Designs Outfits.

Mit den Troy Lee Designs Lilium Shirts machst du auf den Trails immer eine gute Figur

Der leichte 4-Wege-Stretch-Strickstoff hat den ganz klaren Vorteil, so wie der Hersteller Troy Lee Designs das auch verspricht, dass die Trikots wirklich sehr schnell trocknen und sehr atmungsaktiv sind. Eine wärmende Funktion wie man es von Merino oder Baumwollgeweben her kennt, bieten die Trikots jedoch nicht. Im Gegenteil: es kühlt eher, als dass es wärmt, von daher sind sie gut geeignet für sommerliche Temperaturen. Vorteilhaft ist zudem, dass sie wirklich sehr leicht sind und man sie auch gut als Wechselshirts auf längere Touren mitnehmen kann.

Auf der Haut fühlen sich die Troy Lee Designs Lilium Trikots sehr angenehm, fast samtig an. Der Schnitt ist figurbetont, das Rückenteil ist einen kleinen Tick länger geschnitten. Auch wenn es etwas hochrutscht, bleibt der Rücken somit immer gut bedeckt und geschützt. Der Rundhalsausschnitt schließt recht hoch ab, was eher ein wenig unsportlich ist, da fast einengend. Für ein sommerliches Trikot wäre ein etwas weiterer Ausschnitt wohl angenehmer. Über den Helm kann das Lilium Jersey so leider auch nicht mal schnell an- oder ausgezogen werden, der Helm muss dafür extra abgenommen werden.

Ich trage normalerweise Gr. 36 bzw. S, bei einer Körpergröße von 1,70m und einem schlanken Oberkörper. Auch die Test-Shirts hatte ich in dieser Größe getestet, sie sitzen figurbetonend und sind für mein Empfinden, für die Konfektionsgröße S, an der Grenze. Für diejenigen die es lieber ein wenig lässiger bevorzugen, bietet es sich von daher an auf eine Größe größer, zurückzugreifen. Einen Protektor oder Schützer unter dem Trikot zu tragen war ausgeschlossen und kann in dem Fall nicht mit bewertet werden.

Chickes Design und gute Funktion, wie schaut es aber mit der Verarbeitung aus…

Die Verarbeitung ist nicht die aller hochwertigste, so fällt mir beim Langarmtrikot auf, dass ein Ärmel etwas kürzer ist als der Andere. Das hat keinen Einfluss auf die Funktion, bei einem Preis von 80 € für das Langarmtrikot, kann man jedoch mehr Sorgfalt erwarten, wie ich finde. Ansonsten haben wir an der Qualität nichts auszusetzen. Die Nähte sind solide ausgeführt, die Farben bleichen nicht aus und die Form bleibt auch nach mehrmaligem Waschen erhalten.

Ab geht’s auf die Trails damit!