Santa Cruz stellt das neue Hightower vor

Produktnews: Das Hightower ist seit vielen Jahren fest im Portfolio von Santa Cruz verankert. Den wachsenden Anforderungen im All-Mountain-Bereich begegnet die US-amerikanische Bikeschmiede mit einer steten Weiterentwicklung des Bikes. Jetzt kommt die neueste Generation des Santa Cruz Hightower auf den Markt: mit neuem Rahmen, überarbeitetem VPP-Hinterbau und mehr Federweg.

Ob in der dünnen Luft der Alpen oder auf dem Hometrail, ob auf gebauten Flowtrails, anspruchsvollen Abfahrten oder auf naturbelassenen Bergpfaden – für all diese Einsatzbereiche hält Santa Cruz das Hightower bereit. Mit der neuesten Generation der Allmountain-Allzweckwaffe dürfte der Fahrspaß auf ein neues Level angehoben werden. Die zentrale Verbesserung des Hightowers ist die 5. Generation des VPP-Hinterbaus. Eine überarbeitete Architektur des Hinterbaus ermöglicht eine tiefere Position des LowerLinks und des Dämpfers. Das senkt den Anti-Squat-Wert und verbessert die Hinterbau-Performance. Der Einfluss der Kette auf die Federung wird minimiert, wodurch die Traktion und das Fahrgefühl erheblich gesteigert werden sollen.

Das neue Hightower kommt zudem mit mehr Federweg. Ausgestattet mit 160 Millimetern vorne und 150 Millimetern hinten bietet das Bike die perfekte Basis für anspruchsvolle Rides. Nach Angaben des Herstellers wird das Hightower durch das Plus an Federweg keineswegs zu einem trägen Kletterer. Das Hightower soll ein wahrer Alleskönner bleiben und auch sein – für Trails bergauf und bergab. Angeboten wird das Santa Cruz Hightower als Komplettbike mit C- und CC-Rahmen sowie als CC-Rahmenset. Die CC-Rahmen kommen ohne Kanal für Schaltzug (Wireless only). An den AXS-Modellen (C GX AXS, CC X0 AXS / CC X0 AXS RSV) kommen Sram Maven 180/180 mm Bremsen zum Einsatz. Verfügbar ist das Bike in den Rahmengrößen S bis XXL ab sofort.

Video: Steve Peat und Nina Hoffmann mit dem Santa Cruz Hightower

Preise:

C R: 5499 €

C S: 6399 €

C GX AXS: 7399 €

CC X0 AXS: 8799 €

CC X0 AXS RSV: 9999 €

CC Rahmenset: 3899 €

Web: www.santacruzbicycles.com