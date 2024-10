Bahnrad-WM: Zum Auftakt der Bahnrad-Weltmeisterschaft in Ballerup hat der Bund Deutscher Radfahrer eine Medaille verpasst. Im Teamsprint, sowie im Scratch der Frauen, jubelten am Ende des ersten Tages andere Nationen.

Bahnrad-WM: Olympiasieger sind Weltmeister

Die Bahnradsport-Weltmeisterschaften im dänischen Ballerup werden seit gestern und bis Sonntag nahe Kopenhagen ausgetragen. Den Anfang durften die Teamsprinterinnen und Teamsprinter machen. Eigentlich eine Disziplin, in der sich der Bund Deutscher Radfahrer immer Medaillen ausrechnen durfte. Doch in diesem Jahr verzichtete das erfolgreiche Frauentrio auf eine Teilnahme. Pauline Grabosch, Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich wurden vertreten von Alessa-Catriona Pröpster, Lara-Sophie Jäger und Clara Schneider. Und dieser „B-Anzug“ präsentierte sich trotz fehlender Eingespieltheit in einer ganz hervorragenden Verfassung. Nach dem Einzug ins kleine Finale unterlag man den Australierinnen und fuhr somit auf einen unerwartbaren vierten Rang. Der Titel ging an die Olympiasiegerinnen aus Großbritannien vor den Niederländerinnen. Auch bei den Herren dürfen sich die Olympiasieger über WM-Gold freuen. Die Niederländer waren erfolgreich vor den Australiern und den Japanern. Das deutsche Team um Pete Flemming, Luca Spiegel und Nik Schröter muss sich mit Rang acht begnügen.

Wiebes wird bei ihrem Debüt direkt Weltmeisterin

Eine beeindruckende Leistung bekamen die Zuschauer auch im Scratch der Frauen zu sehen. Straßenradsportlerin Lorena Wiebes gewann direkt bei ihrem Bahnrad-WM-Debüt die Goldmedaille. Die dreifache Niederländische Meisterin konnte sich vor der US-Amerikanerin Jennifer Valente und der Neuseeländerin Ally Wollaston durchsetzen. Beste deutsche Starterin war Lena Charlotte Reißner auf Platz 14.