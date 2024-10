Bobike präsentiert Produkte für die kalte Jahreszeit

Produktnews: Mit speziell für die kalte Jahreszeit entwickelten Produkten richtet sich Bobike an Eltern, die auch in den Wintermonaten nicht auf Radtouren mit ihren Kindern verzichten möchten. Die auf Kindersitze und Fahrradanhänger spezialisierte niederländische Marke bietet für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen zwei Kindersitz-Abdeckungen sowie den Bobike 2-in-1-Trailer mit wetterfester Abdeckung an. Die Produkte sind darauf ausgelegt, den Komfort und die Sicherheit bei kaltem Wetter zu erhöhen, damit Familien ihre Radtouren und Ausflüge in die Stadt auch in den kalten Monaten genießen können.

Zwei Abdeckungen speziell für die kalte Jahreszeit

Bobike hat zwei Abdeckungen entwickelt, die speziell für den Einsatz bei niedrigen Temperaturen konzipiert sind: das Winter Cover Maxi und das Winter Cover Mini. Das Maxi-Modell ist für größere Kindersitze wie den Exclusive, One und die Go-Serie ausgelegt, während das Mini-Modell speziell für kompaktere Sitze wie den Go Mini entwickelt wurde. Beide Versionen bieten Schutz vor Wasser, Schnee und Wind dank strapazierfähiger, wetterfester Materialien. Sie verfügen über eine isolierte Thermo-Innenschicht und eine integrierte Kapuze, die die Körperwärme des Kindes speichert und für zusätzlichen warmen Komfort sorgt. Sowohl das Maxi- als auch Mini-Modell können bei Nichtbenutzung als Schutz für den Sitz genutzt werden und sind mit reflektierenden Elementen für optimale Sichtbarkeit ausgestattet. Beide Cover lassen sich einfach befestigen, und ermöglichen laut Bobike selbst mit Handschuhen einen reibungslosen Ein- und Ausstieg. Erhältlich sind die wärmenden Wintercover für 59,90 (Mini) und 79,90 (Maxi) Euro.

Bobike 2-in-1-Trailer mit wetterfester Abdeckung

Der Bobike Fahrradanhänger richtet sich an Eltern, die auch in den Wintermonaten auf das Fahrrad setzen und nicht auf Touren und Ausflüge mit ihren Kindern verzichten möchten. Dieser vielseitige Anhänger bietet nicht nur umfassenden Schutz und großzügigen Stauraum, sondern auch die nötige Flexibilität, um bei allen Wetterbedingungen zuverlässig im Einsatz zu sein. Der 2-in-1-Trailer zeichnet sich durch eine Vielzahl praktischer Features aus, die ihn zur idealen Lösung für den Familienalltag machen sollen. Die wetterfeste Abdeckung schützt die Insassen vor Regen, Schnee und Wind, sodass die Kinder im Inneren trocken und warm bleiben. Zudem bietet der Anhänger ausreichend Platz für bis zu zwei Kinder und ist mit einem stabilen 5-Punkt-Sicherheitsgurt ausgestattet, der für maximale Sicherheit während der Fahrt sorgt. Trotz seiner robusten Konstruktion ist der Anhänger leicht gebaut, was das Ziehen auch in steilerem Gelände erheblich erleichtert. Die Seitenfenster bestehen für ein angenehmes Klima im Inneren aus einem atmungsaktiven Material. Der Preis des Bobike 2-in-1-Trailers liegt bei 599,90 Euro.

Web: www.bobike.com