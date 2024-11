Mit dem Fahrrad im Flugzeug: Kaum etwas birgt so viele Tücken wie wenn man sein Fahrrad im Flugzeug mitnehmen will. Im Rahmen unseres Reisespecials haben wir uns auch einmal die einzelnen Airlines näher angeschaut und gecheckt, welche Bedingungen eingehalten werden müssen und welche Kosten für die Fahrradmitnahme anfallen können.

Fahrrad im Flugzeug – Kosten und Bestimmungen der Airlines

Wichtig ist es immer die Gepäckbestimmungen der bevorzugten Fluggesellschaft zu prüfen, denn nur so vermeidet man böse Überraschungen beim Check-in. Gerade Übergepäck kann sehr teuer werden oder im schlimmsten Fall wird das Fahrrad gar nicht mitgenommen. Hier gilt wie so oft, die Bestimmungen der Fluggesellschaften unterscheiden sich teils stark und sind nur schwer verständlich.

Richtlinien und Bestimmungen beachten

Es gelten unterschiedliche Bestimmungen für Freigepäck und das Gewicht unterscheidet sich. Bei manchen Fluggesellschaften zählt das Fahrrad zum Aufgabegepäck und ist somit im Ticketpreis enthalten, bei den meisten Fluggesellschaften ist das Fahrrad Sondergepäck, Sportgepäck oder Sportausrüstung und muss extra bezahlt werden. Bei Interkontinentalflügen fallen pro Strecke bis zu 250 € für Sportgepäck an. Meist bestimmt die Länge der Flugverbindung die Gebühr, wobei die meisten Airlines zwischen folgenden Flügen unterscheiden: Inland, Kontinental und Interkontinental

Beispiel für unterschiedliche Gebühren:

Fahrradmitnahme bei Lufthansa: kostenlos innerhalb Freigepäckmenge, sonst ab 70 Euro, maximal 32 kg

kostenlos innerhalb Freigepäckmenge, sonst ab 70 Euro, maximal 32 kg Ryanair: nicht in Freigepäckmenge inbegriffen, ab 60 Euro, maximal 30 kg

nicht in Freigepäckmenge inbegriffen, ab 60 Euro, maximal 30 kg Qatar Airways: in Freigepäckmenge inbegriffen, ab 80 Euro, ab maximal 30 kg

Maximale Größe und Gewicht

Auch bei zulässiger Größe und Gewicht gibt es ebenfalls große Unterschiede zwischen den Airlines und diese sollte man unbedingt beachten. Überschreitet man das zulässige Maximalgewicht und die Größe wird es entweder sehr teuer, man muss sein Fahrrad als Luftfracht aufgeben oder man darf das Rad am Ende gar nicht mitnehmen

Fahrrad im Flugzeug – Kosten bei den Fluggesellschaften

Für die beliebtesten Airlines haben wir in diesem Abschnitt die Gebühren für den Flug mit dem Fahrrad aufgelistet. Außerdem erfährst du welche Gewicht- und Größen-Limits gelten und wie du dein Fahrrad anmeldest.

Air France

Anmeldung:

Für bestimmte Flüge: Anmeldung über den Kundendienst bis spätestens 48 Stunden vor Abflug

Gruppen von 10 Personen müssen Sportgepäck immer anmelden

Kosten:

40 € bis 125 €

Gewicht:

23 kg oder 32 kg in den Tarifen Business und La Première

Abmessungen:

In bestimmten Flugzeugen reicht der Laderaum für eine maximal Länge von 180 cm

Höhe + Breit + Tiefe: maximal 300 cm

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Fahrrad inklusive Faltrad ist nicht Teil der Freigepäckmenge und gilt somit immer als Sportgepäck

Gebühr wird meist am Flughafen bezahlt

Air France verkauft an den meisten Check-in-Schaltern Fahrradkartons mit den Massen 175 x 21,5 x 86 cm

Mitnahme von E-Bikes ohne Akku möglich

Fahrrad muss wie folgt für die Fahrradmitnahme im Flugzeug vorbereitet werden:

Pedale entfernen oder einklappten

Vorderrad demontieren und am Rahmen befestigen

Lenker parallel zum Rahmen drehen

Fahrrad in eine Schutzverpackung aus Karton oder Hartplastik verpacken – Softcase-Fahrradkoffer wird nicht genannt, sollte aber in der Praxis funktionieren

Fahrrad im Flugzeug mitnehmen: Regeln für Sportausrüstung und Sondergepäck bei Air France

British Airways

Anmeldung:

Anmeldung per Telefon wird bis spätestens 72 Stunden vor Abflug empfohlen

Kosten:

Gewicht:

Abmessungen:

maximal 190 x 95 x 65 cm

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Kleinere Flugzeuge von British Airways haben begrenzten Stauraum. Daher sollte das Fahrrad für den Flug zuvor angemeldet werden

Fahrrad kann als Teil des Aufgabegepäcks mitgenommen werden

Fahrrad muss in Fahrradbox oder Fahrradhülle verpackt werden – auf der British Airways Website wird ebenfalls ein Fahrradkarton, ein Softcase und ein Hardcase Fahrradkoffer als Transportmöglichkeit genannt.

Fahrrad muss in Fahrradbox oder Fahrradhülle verpackt werden – auf der British Airways Website wird ebenfalls ein Fahrradkarton, ein Softcase und ein Hardcase Fahrradkoffer als Transportmöglichkeit genannt. Persönliche Gegenstände und Kleider dürfen nicht in die Fahrradbox

Fahrrad soll wie folgt vorbereitet werden:

Reifendruck absenken wird empfohlen

Lenker am Rahen seitlich befestigen

Bei Fahrradkarton, Softcase oder ähnlicher nicht starrtet Transporttasche: Pedale abmontieren oder nach innen klappen

British Airways: Fahrrad im Flugzeug mitnehmen – Freigepäcksgrenzen und wichtige Gepäckinformationen

Condor

Anmeldung:

Bis 8 Stunden vor dem Flug möglich. Auch das Inklusiv-Sportgepäck in der Business Class muss bis spätestens 8 Stunden vor Abflug angemeldet werden.

Kosten:

Online: 44,99 Euro bis 69,99 Euro

Am Flughafen: 120 Euro bis 135 Euro

Business Class: im Flugpreis inklusive

Gewicht:

maximal 30 kg – mehr Gewicht kann entsprechend dem Übergepäcktarif zugebucht werden

Abmessungen:

maximal Länge x Breite x Höhe: 200 cm x 40 cm x 100 cm oder

maximal Länge x Breite x Höhe: 300 cm x 40 cm x 60 cm

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Fahrradmitnahme im Flugzeug muss angemeldet werden

E-Bikes werden nicht befördert

Fahrrad muss verpackt werden: Empfohlen werden Fahrradtaschen oder Fahrradkoffer

Condor Bestimmungen für Sportgepäck und Sondergepäck – Fahrrad im Flugzeug mitnehmen

Easyjet

Anmeldung:

Online oder über den Kundenservice möglich

Kosten:

Online 49 Euro

Am Flughafen 63 Euro

Gewicht:

maximal 32 Kg

Abmessungen:

keine Angabe

Transportbedingungen & Besonderheiten beim Fahrradtransport im Flugzeug:

Lenker muss parallel zum Fahrradrahmen befestigt werden

Pedale müssen demontiert werden oder parallel zum Rahmen umgeklappt werden

Transportverpackung notwendig

Pro Verpackung ist nur ein Fahrrad gestattet

Andere Gegenstände dürfen nicht in die Transportbox

E-Bikes sind nicht gestattet

Geschäftsbedingungen für die Mitnahme vom Fahrrad im Flugzeug bei Easyjet

Emirates

Anmeldung:

Mindestens 24 Stunden im voraus

Kosten:

Individuell

Abmessungen:

maximal 300 cm (L x B x H) wenn Sportgepäck die Gesamtmasse übersteigt, muss es als Fracht versendet werden und kann nicht als Aufgabegepäck aufgegeben werden

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Sportgepäck inkl. Fahrräder werden als Teil des gebuchten Freigepäcks akzeptiert

Lenker abmontieren und drehen

Pedale demontieren

Emirates: Freigepäck für Sportausrüstung – Fahrradmitnahme Flugzeug

Iberia

Kosten:

Ab 45 Euro – Kann auf der Langstrecke als Teil der Freigepäckmenge transportiert werden

Gewicht:

bis maximal 23 kg zum normalen Gepäcktarif, danach Übergpäcktarif

Transportbedingungen & Besonderheiten:

E-Bikes werden nicht transportiert

Lenker zusammenklappen

Pedale demontieren

Reifen luftleer

ordnungsgemäß verpackt: Fahrrad in Kiste oder Tasche für den Fahrradtransport verpacken

An vielen Flughäfen werden für 20 Euro Verpackungen mit Massen 131 x 72 x 21 cm (L x B x H) verkauft

Besonders große Sportgeräte müssen mit Iberia Cargo transportiert werden

Sondergepäck und SportgeräteFahrräder bei Iberia – Fahrradmitnahme Flugzeug

KLM

Anmeldung:

So früh wie möglich und spätestens 48 Stunden vor Abflug. Online im “Meine Reise”-Menü oder per Telefon am KLM-Kundenkontaktcenter (Hotline). Bei der Hotline müssen die Maße und das Gewicht angegeben werden

Kosten:

Preis ist variabel und kann mit dem Gepäckrechner genau berechnet werden

Gewicht:

maximal 23 kg

Abmessungen:

maximal 176,5 x 23,0 x 101,5 cm (L x B x H)

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Befördert werden: Klappfahrrad, Fahrrad und Tandem

Keine Beförderung von E-Bikes

Transport nur in spezieller Verpackung möglich

Pedale müssen demontiert werden

Lenker muss parallel zum Rahmen gestellt werden

Reifendruck muss reduziert werden

Am Flughafen Amsterdam-Schiphol können KLM Bike-Boxen für 20 Euro gekauft werden

KLM Sondergepäck-Bestimmungen – Fahrradmitnahme Flugzeug

Lufthansa

Anmeldung:

Fahrradmitnahme im Flugzeug über Lufthansa Service Center (Hotline) bis 24 Stunden vor Abflug. Die Fahrradmitnahme bei der Lufthansa wird am besten so früh wie möglich empfohlen.

Kosten:

70 € bis 250 €

Gewicht:

maximal 32 kg

Abmessungen:

Maximalumfang: Höhe + Breit + Tiefe = 315 cm

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Sportausrüstung bzw. Fahrradkarton soll innen und außen mit Name und Telefonnummer versehen werden

Sportgepäck kann kostenfrei innerhalb der Freigepäckmenge transportiert werden. Anzahl und Gewicht der Gepäckstücke der gebuchten Reiseklasse müssen eingehalten werden

Fahrrad muss in Fahrradkoffer oder ähnlicher Verpackung verpackt sein

Lufthansa Bestimmungen fürs Sportgepäck

Norwegian

Anmeldung:

Frühzeitige Anmeldung der Fahrradmitnahme im Flugzeug wird empfohlen. Sportgepäck muss mindestens eine Stunde vor Abflug abgegeben werden

Kosten:

ab 52 € bei Onlinebuchung

ab 60 € bei Buchung am Flughafen

Gewicht:

maximal 25 kg

Abmessungen:

maximaler Umfang: 300cm

maximal L x B x T: 250 x 79 x 112 cm

Transportbedingungen & Besonderheiten:

E-Bikes werden nicht transportiert

Fahrradkoffer oder Hartschalenkoffer wird empfohlen

An den Flughäfen Los Angeles (LAX) und Bangkok (BKK) werden ausschließlich Fahrräder in Hartschalenkoffern oder Boxen transportiert.

Sportgepäck bei Norwegian für den Fahrradtransport im Flugzeug

Qatar Airways

Anmeldung:

–

Kosten:

Sportgepäck wird im Rahmen der gebuchten Freigepäckmenge akzeptiert

Gewicht:

2 x 23 kg oder 1 x 30 kg – je nach Strecke

Abmessungen:

158 cm bis 300 cm – je nach Strecke

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Fahrrad muss mind. in Kartonverpackung verpackt sein

Luft muss aus Reifen gelassen werden

Pedale müssen demontiert werden

Lenker muss quergestellt und fixiert werden

Freigepäckmenge bei Qatar Airways

Ryanair

Anmeldung:

Anmeldung wird allerdings empfohlen

Kosten:

ab 60 € bei Buchung auf Ryanair Website

ab 75 € bei Buchung über Hotline oder am Flughafen

Gewicht:

maximal 30 kg

Abmessungen:

maximal: 81 x 119 x 119 cm (H x B x T)

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Fahrräder werden ausschließlich in einer schützenden Box oder Tasche transportiert

Gepäckstücke bei Ryanair

TAP Air Portugal

Anmeldung:

Sportausrüstung muss im Voraus bestätigt werden: In einigen Flugzeugen kann Sportausrüstung nur eingeschränkt transportiert werden. Daher sollte im Voraus das TAP Contact Center (Hotline) oder der TAP-Schalter kontaktiert werden.

Kosten:

ab 55 €

Beförderung als Aufgabegepäck möglich

Gewicht:

maximal 32 kg

Abmessungen:

maximal 158 cm (L x B x T)

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Fahrräder und Tandems werden transportiert

E-Bikes werden nicht transportiert

Lenker muss zur Seite gedreht werden

Pedale müssen demontiert werden

Sportausrüstung bei TAP Air Portugal

Transavia

Anmeldung:

Fahrradmitnahme im Flugzeug muss angemeldet werden. Wegen begrenztem Platz wird Anmeldung des Sondergepäcks direkt bei der Buchung empfohlen.

Kosten:

49 € pro Flug

Gewicht:

maximal 32 kg

Abmessungen:

–

Transportbedingungen & Besonderheiten:

Früher Check-in wird empfohlen

Fahrräder und Klappfahrräder werden transportiert

E-Bikes werden nicht transportiert

Empfehlung Reifendruck stark abzusenken

Pedale demontieren oder nach oben klappen

Lenker in Längsrichtung drehen

Fahrrad in Fahrradbox oder Fahrradkoffer verpacken

Mit CO2-kompatible Fahrradpumpen werden nicht befördert

Sondergepäck bei Transavia für den Fahrradtransport im Flugzeug

TUIfly

Anmeldung:

Im Voraus per Servicecenter (Hotline). TUIfly weist ausdrücklich auf begrenzte Kapazitäten hin. Bei vielen Flügen kann Sportgepäck auch online zugebucht werden. Entweder im zweiten Buchungsschritt oder auf www.tuifly.com im Menü “Extras”.

Kosten:

65 Euro pro Strecke

Gewicht:

maximal 30 Kg

Abmessungen:

–

Transportbedingungen & Besonderheiten:

E-Bikes werden nicht transportiert

Fahrrad muss gut verpackt werden

Pedale müssen entfernt werden

Sport und Sondergepäck bei TUIfly für die Fahrradmitnahme im Flugzeug