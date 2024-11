Radsport: Die deutsche Kontinental-Mannschaft Lotto Kern – Haus PSD Bank wird in der kommenden Saison zum Development-Team von Ineos Grenadiers. Dies bestätigten am heutigen Mittwoch beide Teams.

Das Team Lotto Kern-Haus PSD Bank wird nach dieser Saison eine Veränderung erleben. War die deutsche Kontinental-Mannschaft in den vergangenen beiden Jahren noch sogenannter Development-Partner von Bora-hansgrohe, wird man in der kommenden Saison das offizielle Development-Team von Ineos Grenadiers sein. Von diesem Engagement sollen beide Teams profitieren. Während die Briten einige Talente nach Deutschland schicken und dort auf eine gute Entwicklung hoffen, freut sich Lotto Kern-Haus PSD Bank auf Einladungen zu interessanten Rennen.

Performance Director Scott Drawer, Ineos Grenadiers:

„Das Management und die Mitarbeiter von Lotto Kern-Haus PSD Bank haben uns beeindruckt und wir vertrauen darauf, dass dies eine fruchtbare und wichtige Partnerschaft für die Zukunft sein wird.“

NEWS: We are pleased to announce that the INEOS Grenadiers will join forces with the highly respected German Continental outfit @lottokernhaus as an official development partner in 2025

Read more: https://t.co/6eaPFFxRXc pic.twitter.com/ck7oBLKHls

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) November 13, 2024