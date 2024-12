Georg Honkomp beendet Vorstandsvorsitz der ZEG: Auf der Position des Vorstandsvorsitzenden der ZEG finden wahrlich keine häufigen Rochaden statt; umso bemerkenswerter ist es, dass Georg Honkomp (64) zum Jahreswechsel seinen Stuhl frei macht. Ihm nachfolgen werden Fred Schierenbeck (54) und Jens Stahlschmidt (52), die bereits jetzt gemeinsam mit Honkomp den Vorstand bilden.

Georg Honkomps Position als Vorstandsvorsitzender der ZEG war von Anfang an eine besondere. Er übernahm schon 1991 als 30-Jähriger von seinem Förderer Bernhard Lakämper (im Bild stehend) diese verantwortungsvolle Position, die er nun nach über 33 Jahren abgeben möchte. Lakämper gründete gemeinsam mit Hans Krämer 1966 die ZEG und stand dieser somit 25 Jahre vor.

1986 wechselte Honkomp von Derby-Cycle in Cloppenburg nach Köln zur ZEG, wo er fünf Jahre Vorstandsassistenz war, ehe er 1991 auf Wunsch Lakämpers in den Vorstand wechselte.

Der Weg, den die ZEG seit dieser Zeit beschritt ist nicht nur eng mit Georg Honkomp verbunden, er ist auch in wirtschaftlicher Hinsicht bemerkenswert. Der Umsatz der ZEG lag 1986 bei rund 100 Millionen DM (51 Mio Euro); im Jahr 2023 lag dieser bei rund 2,3 Milliarden Euro – nach Endverbraucherpreisen bei rund 4 Milliarden Euro, was die Position der ZEG und ihrer Mitgliedsbetriebe eindrucksvoll deutlich macht.

Georg Honkomp kam mit dem Aufsichtsrat der ZEG unter der Führung von Hans-Peter Durach – das Gremium der Vertreter der Genossenschaftsmitglieder – überein, sein Amt zum Jahreswechsel abzugeben. In einem Schreiben, das Velomotion vorliegt, informierte Honkomp die Mitglieder der ZEG über diesen Schritt und bedankte sich gleichzeitig für die Zusammenarbeit der letzten drei Jahrzehnte. Honkomp verneigte sich vor allem vor Bernhard Lakämper († 2004) als väterlichem Freund und Förderer, der ihm in jungen Jahren und gegen einige Widerstände, sein Vertrauen geschenkt hatte, sowie dem Anfang des Jahres verstorbenen Helmut Stadler (Gründer von Zweirad Stadler), der als langjähriger Vorsitzender des Aufsichtsrates dieses Vertrauen mit Lakämper teilte.

In seinem Schreiben versäumte es Honkomp nicht, die große Gemeinschaft der ZEG-Mitglieder darauf einzuschwören, der ZEG und der gemeinsamen Philosophie treu zu bleiben, auch wenn die Zeiten aktuell schwierig seien. Denn diese Gemeinschaft sei das, was die ZEG seit fast 60 Jahren so stark und unabhängig mache.

Wer Georg Honkomp kennt, weiß allerdings, dass Ruhestand selbstverständlich kein Thema sein wird. Er wird der ZEG-Group in den Führungsgremien der Tochtergesellschaften FLYER, KETTLER, i:SY, und HERCULES erhalten bleiben und seine beispiellose Expertise weiterhin einbringen.