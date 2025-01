Radsport: Großer Sieg für Noemi Rüegg. Die Schweizerin gewann die zweite Etappe der Women’s Tour Down Under auf dem Willunga Hill. Durch ihre perfekt abgestimmte Attacke übernimmt die 23-Jährige auch die Führung in der Gesamtwertung.

Beim Saisonauftakt in Australien darf sich Noemi Rüegg (EF Education – Oatly) über ihren wohl bislang größten Erfolg freuen. Die in Schöfflisdorf geborene Schweizerin konnte sich heute morgen auf der zweiten Etappe der Women’s Tour Down Under auf dem Willunga Hill gegen die namhafte Konkurrenz durchsetzen. Mit ihrer intensiven Attacke im richtigen Moment verwies sie die Niederländerin Silke Smulders (Liv AlUla Jayco) und die Norwegerin Mie Bjorndal Ottestad (Uno-X Mobility) auf die Ränge zwei und drei. Landsfrau Elise Chabbey (FDJ – Suez) bestätigt das für die Schweizerinnen herausragende Ergebnis. In der Gesamtwertung führt Noemi Rüegg nun mit 15 Sekunden vor der heutigen Tageszweiten.

Schon gestern hätte es für eine deutschsprachige Fahrerin fast einen großartigen Erfolg zu feiern gegeben. Kathrin Schweinberger (Human Powered Health) aus Österreich wurde auf der Auftaktetappe Tagesdritte. Schneller waren nach 101,9 Kilometern von Brighton zum Snapper Point lediglich die Niederländerin Daniek Hengeveld (Ceratizit-WNT) und die Australierin Ally Wollaston (FDJ – Suez). Die 9. Ausgabe der Women’s Tour Down Under endet morgen Vormittag nach drei Etappen mit einem 105,9 Kilometer langen Teilstück mit Start und Ziel in Stirling.

️ Triumphing the efex QOM #3 and soaring across the finish line with a smile, we have to give our Santos Ride of the day to @EF_oatly’s Noemi Rüegg.

— Santos Tour Down Under ‍♀️ (@tourdownunder) January 18, 2025