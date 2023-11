Radsport: Das wohl beste Team im Straßenradsport wird zum 1. Januar 2024 einen neuen Namen erhalten. Wie die niederländische Equipe offiziell bestätigt hat, wird aus Jumbo – Visma die Mannschaft Visma | Lease a Bike.

Die Fahrer bleiben die gleichen, der Teamname aber wird ein anderer sein. Bereits seit Monaten wird spekuliert, wie die Mannschaft Jumbo – Visma den Rückzug des Hauptsponsors Jumbo – eine große Supermarktkette – verkraften wird. Die Rede war von einer Fusion mit dem Team Soudal – Quick-Step, später hörte man von Gerüchten um Amazon. Diese Spekulationen sind jetzt vom Tisch. Denn nun ist klar, unter welchem Namen die wohl beste Mannschaft im Straßenradsport 2024 antreten wird. Das norwegische Softwareunternehmen Visma steigt zum Hauptsponsor auf und erhält mit Lease a Bike einen neuen Co-Sponsor. Das Unternehmen Lease a Bike bietet sogenannte Fahrradleasingprogramme für Firmen in mehreren europäischen Ländern an, darunter auch Deutschland. Somit werden Jonas Vingegaard, Wout van Aert und Sepp Kuss künftig mit dem Teamnamen Visma | Lease a Bike antreten.

Team-Manager Richard Plugge:

„Das sind zwei starke internationale Unternehmen, mit denen wir seit langem eine hervorragende Beziehung pflegen. Diese Zusammenarbeit hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und nun können wir einen weiteren großen Schritt nach vorn machen. Dank Visma und Lease a Bike verfügt das Team über die Ressourcen, sich weiterzuentwickeln und zu verbessern.“

We are delighted to confirm our new partnership agreements with Visma and Lease a Bike!

Managing director Richard Plugge: „This is another big step forward, ensuring that we have the resources to further develop and improve as a team.“

— Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) November 24, 2023