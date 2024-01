Verlosung Busch und Müller: Velomotion + Busch und Müller verlosen drei hochwertige Leuchten-Sets aus IXON Rock und IXXI. Vorne extrem hell, hinten praktisch und besonders sicher – zum sportlichen Radfahren in der Dämmerung und bei Dunkelheit gibt es kaum etwas Besseres. Vor allem, wenn es legal sein soll.

Bei Busch und Müller in Meinerzhagen dreht sich seit Jahrzehnten alles um die Weiterentwicklung der Fahrradbeleuchtung – und um die Fertigung von Scheinwerfern, Rückleuchten und Zubehör. Die Produkte „Made in Germany“ sind legendär innovativ und stehen dabei immer fest auf dem Boden des Gesetzes; alles Produkte sind mit K-Nummer und Wellenlinie StVZO-konform und können legal ans Fahrrad geschraubt werden. Als Zeltbeleuchtung deklarierte Blender gibt es bei Busch und Müller nicht.

Innovativ mit IQ & Co.

Diverse Innovationen von B&M haben sich branchenweit durchgesetzt – etwa die IQ-Technologie, bei der die Leuchtdioden in den Reflektor hineinstrahlen statt aus ihm heraus, was die Lichtausbeute vergrößert (IQ = indirekte Quelle). Die Angabe der Beleuchtungsstärke jedes Scheinwerfers in Lux erleichtert die Auswahl eines geeigneten Produkts, zumal die Homepage des Herstellers einen übersichtlichen „Leuchtweitenvergleich“ liefert. Aus dem unter anderem hervorgeht, dass 100 Lux so ziemlich das Optimum in Sachen Ausleuchtung und Weitsicht darstellen – und so hell ist der Busch und Müller IXON Rock (99,90 Euro), den Velomotion zusammen mit dem Sensor-Rücklicht BRIXXI (49,90 Euro) verlost.

Der im bekannten Design gehaltene Strahler bietet drei Leuchtmodi (100, 50 und 15 Lux) mit einer Leuchtdauer von 2,5 bis 25 Stunden. Die blauen LEDs zu beiden Seiten zeigen den Akkustand an; der Akku kann zum Laden von Mobilgeräten per USB genutzt werden. Eine Blende am oberen Rand des Reflektors stellt sicher, dass man beim Fahren nicht von Streulicht gestört wird. Interessant sind die Montagemöglichkeiten der rund 12 cm langen, 160 Gramm schweren Leuchte: Sie kann auch hängend befestigt werden, etwa unter einem Computerhalter. Das ist optimal bei der Nutzung an einem Rennrad oder Gravelbike.

Jetzt neu: hängende Befestigung

Ein zum IXON Rock passendes Rücklicht hat Busch und Müller mit dem BRIXXI parat. Als Weiterentwicklung des bewährten IXXI ist es mit einer Einschalt-Automatik per Sensor ausgestattet, außerdem verfügt es über ein Brems- sowie ein Notbremslicht, beides per Beschleunigungssensor aktiviert. Als Rücklicht hat es natürlich nur einen Leuchtmodus; für diesen reicht der Akku bis zu 24 Stunden. Die Halterung des BRIXXI wird per Spannband an der Sattelstütze befestigt, wobei die Leuchte selbst einfach durch Drehen abgenommen werden kann.

Gewinne jetzt eines von drei neues Busch & Müller Leuchten-Set

Gerade für sportliches Fahren sind IXON Rock und BRIXXI optimal geeignet – wer’s ausprobieren will, kann drei Sets im Wert von jeweils rund 150 Euro bei Velomotion gewinnen. Einfach nur unsere Preisfrage korrekt beantworten, schon winkt die Chance auf extrem helle Beleuchtung vorne und Bedienkomfort und besonders hohe Sicherheit hinten. Wir wünschen viel Glück!

Rechtliches Busch und Müller Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Busch und Müller) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Busch und Müller ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Teilnahmeschluss ist der 6. Februar 2024

WEB: www.bumm.de