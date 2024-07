Verlosung Ampel Stellar: Der innovative estnische Hersteller von leichten und stilvollen E-Bikes, Ampler Bikes, hat mit dem Curt, Stellar und Stout seine neuesten Modelle der zweiten Generation vorgestellt. Obwohl die Namen vertraut klingen mögen, unterscheiden sich diese Modelle erheblich von ihren Vorgängern. Sie alle basieren auf einer neuen Elektronikplattform, die das Fahrerlebnis noch komfortabler und sicherer machen sollen. Als großes Highlight verlosen wir ein Ampler Stellar im Wert von über 3000 Euro.

Ein zentrales Merkmal der neuen Ampler E-Bikes ist das in das Oberrohr integrierte Display. Dieses Display ermöglicht eine einfache Überprüfung der Reichweite und Fahrtstatistiken sowie eine bequeme Steuerung der Motorunterstützung und der Beleuchtung. Der Power Button befindet sich geschickt auf der Unterseite des Oberrohrs, direkt unter dem Display, was die Bedienung erleichtert und das minimalistische Design unterstreicht.

Die neuen Ampler-Modelle sind mit einem verbesserten Akku ausgestattet, der im Unterrohr versteckt ist. Dieser Akku, der für Wartungsarbeiten entnommen werden kann, bietet eine Reichweite von etwa 70 km und lässt sich in nur 2,5 Stunden vollständig aufladen. Die magnetische Ladebuchse am unteren Teil des Sattelrohrs ist mit einer Staubschutzabdeckung versehen, um sie sauber zu halten. Zudem sind die Schaltzüge und Bremsschläuche integriert, was das elegante und aufgeräumte Design komplettiert. Um die hohe Qualität der Fahrradrahmen zu gewährleisten, hat Ampler eine eigene Lackieranlage in Tallinn eröffnet, die eine haltbarere Pulverbeschichtung ermöglicht.

Das Ampler Stellar

Das Ampler Stellar ist das Aushängeschild der neuen Modellreihe und vereint Leichtigkeit, Komfort und Benutzerfreundlichkeit in einem E-Bike. Die halbaufrechte Sitzposition sowie ergonomische Griffe und Sattel sorgen für hohen Fahrkomfort, während das aktive Fahrgefühl erhalten bleibt. Mit einer 9-Gang-Schaltung und dem drehmomentstarken Hinterradmotor von Ampler wird das Bergauffahren zum Kinderspiel.

Der neue Rahmen des Stellar ist in kleineren Rahmengrößen erhältlich, was das Fahrrad für eine breitere Gruppe von Fahrern zugänglich macht. Die 47 mm breiten Top Contact II Reifen von Continental bieten eine hohe Pannensicherheit und minimieren das Risiko von Reifenpannen. Leistungsstarke hydraulische Shimano Deore-Scheibenbremsen und hochwertige Komponenten garantieren, dass das Stellar alle Erwartungen erfüllt. Es ist in den Farben Racing Red und Deep Blue verfügbar und in zwei Rahmengrößen erhältlich, die für Fahrer:innen mit einer Körpergröße von 160 bis 185 cm geeignet sind. Mit einem Gewicht von nur 17,8 kg ist es bemerkenswert leicht.

Volle Kontrolle per App: Smarte E-Bikes mit Diebstahlerkennung

Die neue und verbesserte Ampler Mobile App bietet Fahrern volle Kontrolle und Sicherheit. Die intelligente GPS-Ortung zeigt den Standort des Fahrrads und den Verlauf der Fahrt in Echtzeit an. Beim Parken kann das Fahrrad direkt über die App abgesperrt werden, und bei Bewegungen wird der Besitzer sofort benachrichtigt. Im Falle eines Diebstahls lässt sich das Fahrrad per GPS lokalisieren und gegebenenfalls von Ampler deaktivieren.

Dank dieser umfassenden Funktionen bietet das Ampler Stellar nicht nur ein herausragendes Fahrerlebnis, sondern auch ein hohes Maß an Sicherheit und Kontrolle. Die Verbindung von modernster Technologie, durchdachtem Design und hochwertigen Komponenten macht es zu einem der beeindruckendsten E-Bikes auf dem Markt.

