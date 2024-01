Lapierre war mit dem ursprünglichen eZesty vor einigen Jahren ein echter Vorreiter im Bereich der Light E-MTBs, lange bevor der heutige Trend überhaupt abzusehen war. Entsprechend hoch sind die Erwartungen an den Nachfolger. Mit dem neuen Fazua Ride 60, 150 mm Federweg, einem komplett neuen Carbonrahmen und vielseitiger Ausrichtung versucht das neue eZesty an den Erfolg des Vorgängers anzuknüpfen. Mit dem Ride 60 verbaut Lapierre den neben dem Bosch SX stärksten Light-Motor am Markt, der noch dazu sehr gute Reichweiten aus dem im Unterrohr integrierten 430-Wh Akku herauskitzeln kann. Um Gewicht zu sparen, ist letzterer leider fest integriert, aber immerhin kommt unser Testrad in Rahmengröße M so auf wirklich respektable 18,1 kg.

Starke Ausstattung

Rahmen eZesty AM Federgabel RockShox Pike Ultimate Charger 3 Antrieb Fazua Ride 60 Akku 430 Wh Dämpfer RockShox Deluxe Ultimate Laufräder Lapierra eAM+ Reifen VR Maxxis Assegai MaxxTerra Exo+ Reifen HR Maxxis Minion DHRII MaxxTerra Exo Schaltwerk Shimano XT M8100 Schalthebel Shimano XT M8100 Kurbel Rotor E-Kapic Umwerfer Ohne Bremse Shimano XT M8120 Bremsscheiben 203 / 203 mm Sattelstütze Lapierre Light 150 mm (M) Sattel Fizik Terra Aidon X5 Vorbau Lapierre Allox CNC Lenker Renthal Fatbar Carbon

Die Ausstattung ist für den aufgerufenen Preis von 8.699 Euro sehr gut. Bremsen und Schaltung kommen komplett aus Shimanos XT-Reihe, das Fahrwerk setzt auf RockShox Ultimate Komponenten. Die Pike an der Front ist eine kleine Überraschung angesichts des Federwegs, spart jedoch ein paar Gramm Gewicht gegenüber Lyrik oder gar Zeb. Eine positive Überraschung sind die hauseigenen Carbonfelgen – in dieser Preisklasse ist das alles andere als selbstverständlich.

Das Lapierre eZesty AM LTD auf dem Trail

S M L XL Sitzrohr (in mm) 370 400 430 460 Reach (in mm) 435 460 480 505 Stack (in mm) 610 619 628 637 Lenkwinkel (in °) 65 65 65 65 Sitzwinkel reell (in °) 77 77 77 77 Tretlagerabsenkung (in mm) 30 30 30 30 Kettenstreben (in mm) 435 435 440 445 Radstand (in mm) 1188 1217 1246 1280

Trotz seines Federwegs ist das neue eZesty AM eher Trailbike als Enduro: Sein Handling ist agil, macht vor allem auf flowigen Strecken sehr viel Spaß und lädt zum Spielen ein. Wird es gröber, hält das leichte Bike aus Frankreich noch immer gut mit, auch dank der griffigen Reifen und der modernen Geometrie. Gerade schwere Fahrer dürften hier aber die spürbar flexende Gabel deutlich wahrnehmen. Absolut positiv ist dagegen die angenehme Geräuschkulisse auf dem Trail – hier haben Fazua und Lapierre ihre Hausaufgaben gemacht. Der neue Fazua Ride 60 bringt vor allem in seiner höchsten Unterstützungsstufe und mit dem zeitlich begrenzten Turbo enorm viel Leistung, die sich nicht vor „ausgewachsenen“ Mittelmotoren verstecken muss. Lässt man es etwas gemächlicher angehen, sind zudem wirklich starke Reichweiten möglich, insbesondere wenn man den optionalen Range Extender montiert. Beim Ansprechverhalten wirkt der Antrieb zuweilen etwas hölzern und lässt sich nicht ganz so fein dosieren wie der ähnlich kräftige Bosch SX.