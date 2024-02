Erste Hilfe Set Holthaus Medical Verbandtasche TRAVEL im Test

Die Holthaus Medical Verbandtasche TRAVEL zielt dem Namen nach auf Reisende ab. Ob das zutrifft, wird unser Test zeigen. Das Erste Hilfe Set ist mit Fronttasche ausgestattet. Hier können beispielsweise persönliche Medikamente Platz finden. Eine Gürtellasche mit Klettverschluss macht das Set flexibel im Einsatz. Die Ausstattung ist seitens des Umfangs im Mittelfeld unserer Bestenliste angesiedelt, sie ist aber sinnvoll zusammengestellt. In puncto Verarbeitung ist das Erste Hilfe Set im oberen Mittelfeld angesiedelt.

Preis: 19,14 €

19,14 € Gewicht: 296 g

296 g Maße, Länge x Tiefe x Höhe: ca. 17 x 6 x 12 cm

ca. 17 x 6 x 12 cm Enthaltene Teile: 33

33 Besonderheiten & Features: Fronttasche, Gürtellasche mit Klettverschluss, aufklappbar

Handling & Innenleben

Das Erste Hilfe Set lässt sich durch öffnen eines Reißverschlusses mit zwei Zippern komplett aufklappen. Im Inneren findet man eine Netztasche sowie eine aufklappbare Lasche mit kleinen und großen Stecktaschen. In diesen ist der Inhalt halbwegs übersichtlich verstaut. Der Nachteil: Lose eingesteckten Teile können bei ruppigen Abfahrten aus ihren Taschen rutschen – uns ist das aber nicht passiert. Allerdings können auch bei hektischem Öffnen in ungünstiger Position einzelne Teile herausfallen. Insgesamt ist die Holthaus Medical Verbandtasche TRAVEL angenehm im Handling, die Utensilien sind gut erreichbar. Allerdings wirkt das Innenleben nicht sonderlich hochwertig, was die Funktion aber nicht einschränkt.

Die Ausstattung

Die Holthaus Medical Verbandtasche TRAVEL kommt mit folgender Ausstattung:

1x Blasenpflaster Finger + Zehen, klein

1x Blasenpflaster Ferse + Ballen, groß

4x Wundpflaster

2x Fingerverband

2x Fingerkuppenverband

6x Pflasterstreifen

1x Schnellverband Gr. 2 steril, 6 cm x 8 cm

1x Wundkompresse steril, 10 cm x 10 cm

3x Hautreinigungstücher, 14 cm x 19 cm

1x Fixierbinde elastisch, 6 cm x 4 m

1x Dreiecktuch weiß, 96 x 96 x 136 cm

2x Einmalhandschuhe nahtlos, groß

1x Rettungsdecke silber / gold, 210 cm x 160 cm

1x Verbandschere klein

1x Zeckenzange 2 in 1

1x Splitterpinzette klein, 8 cm

1x Blattlupe 3-fach Vergrößerung

2x Verbrennungsschutz

1x Broschüre Erste Hilfe Maßnahmen

Die Ausstattung lässt in puncto Basis- und Zusatzausstattung nur wenig Wünsche offen. Hier vermissen wir lediglich Klammerpflaster und eine Beatmungshilfe. Dafür beinhaltet das Erste Hilfe Set praktische Dinge wie Blasenpflaster und einen Verbrennungsschutz. Ob es die enthaltene Lupe braucht, kann man dagegen infrage stellen. Im Vergleich zu mancher Konkurrenz fällt auf, dass Holthaus Medical auf passende Stückzahlen geachtet hat: Man fährt hier weder unnötig viele Exemplare einzelner Utensilien durch die Gegend, noch mangelt es an Dingen. Die Ausstattung macht einen qualitativ guten Eindruck.