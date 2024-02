Erste Hilfe Set Holthaus Medical VELO Fahrradverbandtasche im Test

Das Erste Hilfe Set mit dem langen Namen Holthaus Medical VELO Fahrradverbandtasche ist wohl eher für gemütliche Tourenfahrer gedacht – zumindest wirbt der Hersteller mit einem Foto, auf dem das Kit auf dem Vorbau eines Tourenrades montiert ist. Aber natürlich kann man es auch als Mountainbiker in de Rucksack stopfen. Die Ausstattung ist recht schlank gehalten, dennoch ist das Nötigste weitestgehend dabei. Dafür ist das Erste Hilfe Set unser günstigster Testkandidat – was sich wiederum in der Verarbeitung bemerkbar macht. Hier und da steht mal ein kleiner Faden ab.

Preis: 7,93 €

7,93 € Gewicht: 175 g

175 g Maße, Länge x Tiefe x Höhe: ca. 11 x 6 x 18 cm

ca. 11 x 6 x 18 cm Enthaltene Teile: 21

21 Besonderheiten & Features: Gummilaschen zur Befestigung am Fahrrad

Handling & Innenleben

Die Holthaus Medical VELO Fahrradverbandtasche verfügt über einen Klettverschluss, der jedoch keine gesonderte Funktion hat. Darunter findet man einen Reißverschluss – durch dessen öffnen kann das Erste Hilfe Set komplett aufgeklappt werden. Der Inhalt selbst ist mit zwei breiten Gummilaschen gesichert. Diese halten den Inhalt gut an Ort und Stelle; auch wenn die Abfahrt ruppig wird. Die Utensilien zur Wundversorgung befinden sich in einem kleinen Plastikbeutel. Das ist etwas unpraktisch, denn wenn es mal schnell gehen muss, verliert man hier ein paar Sekunden und eventuell die Geduld. Insgesamt ist das Handling aber angenehm und praktisch.

Die Ausstattung

Die Holthaus Medical VELO Fahrradverbandtasche kommt mit folgender Ausstattung:

1 x Schnellverband

1 x Dreiecktuch

1 x Rettungsdecke

2 x Hautreinigungstücher

2 x Einmalhandschuhe

4 x Wundpflaster

2 x Fingerverbände

2 x Fingerkuppenverbände

6 x Pflasterstrips

Mit diesem Inhalt ist das Erste Hilfe Set passend für Radsportaktivitäten ausgestattet, die nicht zu fern ab der Zivilisation stattfinden. Für kleinere Wunden bietet das Kit eine Vielzahl an unterschiedlichen Versorgungsmöglichkeiten – bei großen Wunden fehlen allerdings entsprechende Utensilien zur Versorgung.