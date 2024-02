Erste Hilfe Set Pieps First-Aid Pro im Test

Ja, auch wir mussten erst mal schlucken, als wir den Preis für das Pieps First-Aid Pro gesehen haben. 80 € für ein Erste Hilfe Set sind happig, aber die enthaltene, flexible Schiene zur Stabilisierung von Knochenbrüchen gleicht das irgendwo aus. Außerdem ist diese sinnvoll in der durchdachten Tasche integriert. Dadurch wird das Set aber deutlich größer, als die der Konkurrenz. Die Tasche selbst besteht aus RipStop Nylon mit Polsterung; ihre Verarbeitung macht einen guten Eindruck. Die Ausstattung wirkt auf den ersten Blick sinnvoll zusammengestellt.

Preis: 80 €

80 € Gewicht: 450 g

450 g Maße, Länge x Tiefe x Höhe: ca. 26 x 7,5 x 18 cm

ca. 26 x 7,5 x 18 cm Enthaltene Teile: 18

18 Besonderheiten & Features: Gummierte Handgriffe, Kleine Innentaschen, Aluschiene

Handling & Innenleben

Durch die integrierte Schiene unterscheidet sich das Innenleben des Pieps First-Aid Pro erheblich von anderen Erste Hilfe Sets. Es lässt sich beidseitig aufklappen, die Schiene ist dabei in Netztaschen im Boden integriert. Die restlichen Utensilien befinden sich in Plastikbeuteln, die mittels Gummizug im Set gesichert sind. Das ist seitens des Handlings weniger praktisch, denn unter Stress oder wenn es schnell gehen muss, wird das etwas fummelig. Vier kleine Innentaschen ermöglichen hier aber bis zu einem gewissen Grad eine individuelle, leichter zugängliche Anordnung oder entsprechende Ergänzungsmöglichkeiten. Ansonsten ist das Handling aufgrund der Form zwar ungewöhnlich, aber nicht unpraktisch.

Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass in dem Set noch viel Raum vorhanden ist. Wer möchte, kann hier beispielsweise für längere Reisen wie ein Alpencross einige Dinge dazu packen.

Die Ausstattung

Das Pieps First-Aid Pro kommt mit folgender Ausstattung:

1 x Haft-Verband

2 x Pflaster

3 x Cut-Stripes

1 x Tape

2 x Wundauflage

2 x Blasenpflaster

1 x Dreiecktuch

1 x Verbandsschere

1 x Rettungsdecke

1 x Schutzhandschuhe

1 x Sanitätspinzette

1 x Beatmungstuch

1 x Splint / Schiene

Als einziger Testkandidat verfügt das Erste Hilfe Set von Pieps eine Schiene, um Knochenbrüche zu stabilisieren. Die restliche Ausstattung beinhaltet sowohl die nötigen Basisutensilien wie auch die zusätzlichen Dinge wie Klammerpflaster und eine Beatmungshilfe. Lediglich eine Zeckenzange wünscht man sich. Fairerweise muss man aber sagen, dass Pieps aus dem Wintersport kommt – und im Winter auf Zecken zu treffen, gestaltet sich schwierig. Die Zange kann man aber natürlich selbst ergänzen. Nützlich können auch die enthaltenen Blasenpflaster sein. Insgesamt ist die Ausstattung also sehr sinnvoll zusammengestellt – sowohl vom Umfang als auch von der Anzahl der einzelnen Utensilien. Ihre Qualität macht einen guten Eindruck.