Flexeo Erste-Hilfe-Set Traveller im Test

Das Flexeo Erste-Hilfe-Set Traveller ist das einzige Set im Test, das in einem Hardcase kommt. Dieses ist schön robust und formstabil. Die Verarbeitung ist äußerlich gut, an den Innennähten aber weniger sauber. Bei einem Preis von rund 16 € darf man hier natürlich kein Highend-Produkt erwarten. Mit 39 Teilen ist das Erste Hilfe Set außerdem üppig ausgestattet. Kleine Laschen mit Karabinern bieten Befestigungsmöglichkeiten am Rad, Rucksack oder der Reisetasche – mit den Gürtellaschen auf der Rückseite stehen weitere Möglichkeiten offen. Außerdem ist ein Flyer enthalten, der auf die hauseigene, kostenlose Erste Hilfe App verweist.

Preis: 15,99 €

15,99 € Gewicht: 318 g

318 g Maße, Länge x Tiefe x Höhe: ca. 13 x 8 x 17 cm

ca. 13 x 8 x 17 cm Enthaltene Teile: 39

39 Besonderheiten & Features: Laschen mit Karabinern, Gürtellaschen, aufklappbar

Handling & Innenleben

Im Inneren des Flexeo Erste-Hilfe-Set Traveller befinde sich zwei Netztaschen, in denen die Utensilien thematisch sortiert sind. Das Netz wirkt recht dünn, scheint aber dennoch robust zu sein. Der Zugang zum Inhalt linksseitig ist gut, rechtsseitig gibt es eine Einschränkung: Die untenliegenden Utensilien sind nur erreichbar, wenn man alles darüber ausräumt. Wenn es schnell gehen muss, ist das stressig; zudem liegt dann womöglich alles im Dreck. Das Handling ist damit etwas ungünstig, dafür funktioniert es seitens der Befestigung mittels Gürtellaschen oder Karabinern sehr gut – auch wenn das Erste Hilfe Set mit letzteren lose irgendwo baumelt.

Die Ausstattung

Das Flexeo Erste-Hilfe-Set Traveller kommt mit folgender Ausstattung:

1x Heftpflasterspule

4x Wundschnellverband

2x Fingerkuppenverband

2x Fingerverband

2x Pflasterstrips klein

2x Pflasterstrips groß

1x Schere

2x Desinfektionstücher

1x Rettungsdecke

2x Einmalhandschuhe

1x Inhaltsverzeichnis

1x Verbandpäckchen 12 x 10cm

1x Verbandpäckchen 10 x 8cm

1x Verbandtuch 80 x 60cm

Mit dieser Ausstattung ist das Erste Hilfe Set eigentlich für eine Vielzahl am Verletzungen ausgestattet. Besonders für kleine Wunden gibt es viele unterschiedliche Pflaster. Hinsichtlich der Grundausstattung vermissen wir lediglich ein Dreieckstuch. Mit etwas Stopferei würde man dieses noch im Set unterbringen, auch wenn das Case schon recht gut gefüllt ist. Bis auf die Schere macht die Ausstattung einen recht qualitativen Eindruck.