Erste Hilfe Set Flexeo Erste-Hilfe-Tasche Discovery im Test

Die Flexeo Erste-Hilfe-Tasche Discovery ist das Erste Hilfe Set mit der größten Ausstattung in unserer Bestenliste – und zwar mit Abstand. Mit 103 Teilen hat es fast doppelt so viele Utensilien, wie das nächstkleinere Set. Hier sollte man also erwartungsgemäß für alle Notsituationen gewappnet sein. Die Tasche selbst hat zwei große Tragegriffe und lässt sich komplett aufklappen. Ihre Verarbeitung ist größtenteils sauber, allerdings wirken die Fenster der Innentaschen etwas minderwertig. Zusätzlich enthalten ist ein Flyer, der auf die hauseigene, kostenlose Erste Hilfe App verweist.

Preis: 13,99 €

13,99 € Gewicht: 723 g

723 g Maße, Länge x Tiefe x Höhe: ca. 22 x 8 x 17 cm

ca. 22 x 8 x 17 cm Enthaltene Teile: 103

103 Besonderheiten & Features: Tragegriffe, aufklappbar

Handling & Innenleben

In puncto Handling macht die Flexeo Erste-Hilfe-Tasche Discovery eine recht gute Figur: Sie verfügt über zwei Zipper und kann schnell komplett aufgeklappt werden. Innen findet man zwei transparente Taschen mit Reißverschluss – hier ist der Inhalt gut gesichert und schnell zugänglich. Die dritte Innentasche ist eine Netztasche. Diese hält größere Utensilien wie die Kältekompressen gut am Platz. Alle Taschen bieten außerdem Platz für individuelle Ergänzungen.

Die Ausstattung

Die Flexeo Erste-Hilfe-Tasche Discovery kommt mit folgender Ausstattung:

1 x Heftpflaster-Spule (5 m x 2,5 cm)

2 x Sofort-Kältekompresse

2 x Elastische Fixierbinden (6 cm x 400 cm)

2 x Elastische Fixierbinden (8 cm x 400 cm)

2 x Dreiecktuch (96 cm x 96 cm x 136 cm)

6 x Wundkompressen (10 cm x 10 cm)

2 x Augenkompresse (5,5 cm x 7,5 cm)

16 x Wundschnellverband (10 cm x 6 cm)

8 x Fingerpflaster (4 cm x 6,5 cm)

8 x Fingerpflaster (12 cm x 2 cm)

8 x Fingerpflaster (1,9 cm x 7,2 cm)

16 x Fingerpflaster (2,5 cm x 7,2 cm)

1 x Rettungsdecke (160 cm x 210 cm)

10 x Alkoholtupfer

12 x Sicherheitsnadeln

4 x Einweghandschuhe

1 x Plastik-Pinzette

1 x Schere

Radfahrer sind mit diesem Erste Hilfe Set umfangreich ausgerüstet – eigentlich fährt man hier schon eine kleine Vorratskammer durch die Gegend. Interessant sind die Kältekompressen, die allerdings auch das Gesamtgewicht des Set in Richtung eines dreiviertel Kilo verschieben. Anstelle der überflüssigen Anzahl an Sicherheitsnadeln wäre hier eine Beatmungshilfe sowie Klammerpflaster wünschenswert. Trotz des riesigen Umfangs von 103 Teilen ist das Set so leider nicht komplett stimmig ausgestattet. Die Qualität der Ausstattung macht einen guten Eindruck.