Erste Hilfe Set Ortovox First Aid Roll Doc Mid im Test

Der Ortovox First Aid Roll Doc Mid ist einer von zwei Testkandidaten im Rollendesign. Das Erste Hilfe Set ist recht kompakt und seitens seiner Ausstattung eher schlank gehalten, was es zum kleinen, leichten Begleiter auf Alltagstouren aller Art macht. Wer gerne mehr oder weniger Inhalt möchte, findet bei Ortvox noch eine kleinere und eine größere Variante. Der Hersteller hat das Set nachhaltig produziert und verwendet nach eigenen Angaben umweltschonende Produktionsmethoden. Die Tasche kommt mit Gürtelschlaufe und ist wasserabweisend. Die Verarbeitungsqualität macht einen guten Eindruck.

Preis: 35 €

35 € Gewicht: 206 g

206 g Maße, Länge x Tiefe x Höhe: ca. 15 x 7,5 x 6,5 cm

ca. 15 x 7,5 x 6,5 cm Enthaltene Teile: 18

18 Besonderheiten & Features: Gürtelschlaufe, wasserabweisend

Handling & Innenleben

Das Erste Hilfe Set wird einfach aufgerollt und schon erhält man über einen durchgängigen Reißverschluss Zugang zu allen vier Innentaschen. Die Utensilien sind hier thematisch sortiert verstaut; der Inhalt ist teilweise auf den Taschen angeschrieben. Zusätzlich sind hier Erste Hilfe Maßnahmen aufgedruckt. Leider haben die Innentaschen keine Sichtfenster und ob man in der Hektik eines Notfalls nachlesen mag, ist fraglich. Hier empfiehlt es sich, ab und an mal in die Taschen zu schauen, damit man weiß, was wo ist. Ansonsten gestaltet sich das Handling dank des praktischen Systems denkbar einfach – lediglich die vierte Innentasche mit der Wundversorgung ist etwas vollgestopft und daher fummelig. Wer möchte, kann den Inhalt natürlich anders verteilen.

Die Ausstattung

Der Ortovox First Aid Roll Doc Mid kommt mit folgender Ausstattung:

1 x Notfallkarte

1 x Rettungsdecke

1 x Dreieckstuch

1 x Vinyl-Einmalhandschuhe

1 x Schere

1 x Heftpflasterspule 5 m x 2,5 cm

1 x Verbandpäckchen

1 x Wundkompresse

1 x Fixierbinde 4m x 6cm

4 x Pflasterstrip 2,5 x 7,2 cm

2 x Pflasterstrip 1,9 x 7,2 cm

3 x Fingerkuppenverband 4,4 x 7,6 cm

Die Ausstattung des Roll Doc deckt kleine Wunden umfangreich ab, auch für größere Wunden ist man gerüstet. Insgesamt beschränkt sich die Ausstattung aber eher auf die Basiselemente. Damit ist das Erste Hilfe Set ideal für die Hometrails, kleinere Tagestouren und ähnliches. Ortovox kommt eigentlich aus dem Wintersportbereich – trotzdem ist das Set bestens für Biker geeignet. Die Innentaschen bieten noch etwas Platz für individuelle Ergänzungen; so lässt sich ein perfekt abgestimmtes Set realisieren. Die Qualität der Ausstattung macht bis auf die Schere einen guten Eindruck.