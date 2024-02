E-Bikes / Cargo: Im Jahr 2018 wurde Fahrradhersteller Monty durch BH Bikes aus Spanien übernommen. Seither hat man an der Neuausrichtung gearbeitet und startet in diesem Frühjahr mit drei interessanten Cargobikes durch, die nicht nur durch ihre attraktiven Preise durchaus einen Blick wert sind.

Nachdem man bei Monty in der Vergangenheit bereits verschiedenste E-Bikes für den Urban- und City-Einsatz im Portfolio hatte, kommen ab dem kommenden Frühjahr nun direkt drei neue Cargobikes hinzu. Die Modelle hören auf die Namen V4, V6 und V8, sind für den privaten wie gewerblichen Einsatz konzipiert und setzen allesamt auf ein eigenes Antriebssystem. Gemein haben sie außerdem ihre attraktive Preisgestaltung – los geht’s bereits bei 3.599 Euro.

Dass Cargobikes ein essentieller Baustein für die laufende Mobilitätswende sein können, sieht man heute bereits vor allem in Städten und Ballungsräumen. Sowohl für Familien im Alltag als auch als Arbeitsvehikel für Handwerker und Lieferdienste sind sie hier vielfach im Einsatz. Insofern verwundert es nicht, dass immer mehr Hersteller entsprechende Bikes im Programm haben und es ist auch keine Überraschung, dass die Lastenräder in immer mehr unterschiedlichen Varianten zu haben sind. Das einstige typische Bild vom riesigen Cargobike mit großer Wanne vor dem Lenker ist passé – auch wenn solche Long John Räder noch immer beliebt sind, ist sowohl ihre Größe als auch ihr Gewicht vor allem in Großstädten ein Problem. Deshalb setzen sich hier immer mehr alternative Konzepte durch, wie sie Monty mit den drei neuen Modellen ebenfalls bietet. Diese ähneln auf den ersten Blick nämlich viel mehr dem klassischen Fahrrad – aber eben mit einem ordentlichen Plus an Ladekapazität.

Alle drei Monty Cargobikes setzen dabei auf das gleiche Antriebssystem. Der BH 1E-Mittelmotor bringt laut Hersteller maximal 80 Nm und dürfte damit kräftig genug sein, um auch ein voll beladenes Bike zuverlässig den Berg nach oben zu ziehen. Für die Energieversorgung zuständig ist ein entnehmbarer, im Unterrohr integrierter Akku mit 540 Wh. Für eine Ganztagestour dürfte die Reichweite entsprechend wahrscheinlich nicht ganz ausreichen, im Alltagseinsatz genügt der Energiespeicher jedoch allemal.

Monty V4: Kompaktes Lastenrad

Kompakt genug für die City, dabei jedoch mit einem ordentlichen Plus an Ladekapazität. So ließe sich das Monty V4 wohl am besten zusammenfassen. Mit seinem 24 Zoll Laufrad vorn 20 Zoll hinten misst es trotz seines großen Gepäckträgers nicht mehr als ein herkömmliches E-Bike. Dabei bietet es auf dem Heckträger aber ordentlich Platz, beispielsweise für bis zu zwei Kindersitze. Dank der MIK-kompatiblen Plattform lässt sich hier jedoch auch allerhand anderes Zubehör anbringen. Gut gefallen an dem Bike neben der kräftigen 4-Kolben Bremse von Tektro die Luftfedergabel und auch die per Hebel unter dem Sattel absenkbare Sattelstütze. Das Monty V4 ist nur in einer Ausstattungsvarianten und in einer Rahmenform mit tiefem Durchstieg erhältlich. Kostenpunkt: 3.699 Euro.

Monty V6: Citybike Plus

Ein wenig größer als das V4, dafür umso vielseitiger: Das Monty V6 ist eigentlich ein „gewöhnliches“ E-Bike für Alltag und City, kommt aber mit einiges an zusätzlicher Ladekapazität. Das mit 26 Zoll Laufrädern ausgestattete Cargobike bietet einen massiven Heckträger, der laut Hersteller mit bis zu 70 kg belastet werden kann. Zusätzlich dürfen weitere 15 kg auf das Frontrack – stark! Zudem ist das Monty V6 in unterschiedlichsten Varianten zu haben: Mit Federgabel und ohne, mit tiefem Durchstieg oder horizontalem Oberrohr. Auch eine Variante mit Nabenschaltung ist erhältlich. Preislich liegt das V6 zwischen 3.799 Euro und 3.999 Euro.

Monty V8: Wenns ein bisschen mehr sein darf

Das größte der drei neuen Monty Cargobikes kombiniert die Eigenschaften von V4 und V6: 26 Zoll Laufräder, dafür jedoch mit dem überlangen Heckgepäckträger des V4. So bekommt man ein Bike, das zwar auch bei den engen Platzverhältnissen in der Stadt gut zu manövrieren ist, dabei jedoch deutlich mehr Platz bietet als ein herkömmliches E-Bike. Damit ist es durchaus auch eine Option für den gewerblichen Einsatz. Das Monty V8 ist in einer Rahmenvariante mit tiefem Durchstieg und in zwei Ausstattungsvarianten ab 3.599 Euro erhältlich.

Die neuen Monty Cargobikes sind laut Hersteller bereits ab April im Fachhandel erhältlich.

Web

www.montybikes.com