Radsport: Mads Pedersen hat zum zweiten Mal in seiner Karriere das Eintagesrennen Gent – Wevelgem für sich entschieden. Der Däne krönt damit eine enorm starke Leistung seiner Mannschaft Lidl – Trek.

Mit einem packenden Zweiersprint ging am heutigen Sonntag die 86. Ausgabe von Gent – Wevelgem zu Ende. Nach 253,1 Kilometern von Ieper nach Wevelgem behielt der dänische Ex-Weltmeister Mads Pedersen (Lidl – Trek) im Zweiersprint gegenüber Weltmeister Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) aus den Niederlanden die Oberhand. Die beiden konnten sich gemeinsam bereits weit vor dem Ziel aus dem Hauptfeld absetzen und waren sich bis auf die letzten Meter mehr oder weniger einig. Das Peloton kam gegen Ende des prestigeträchtigen Eintagesrennens immer näher heran, musste sich schließlich aber doch geschlagen geben. Jordi Meeus (Bora – hansgrohe) komplettiert das Podium, weil er im Sprint des Hauptfeldes seinen belgischen Landsmann Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) – Sieger von Mailand – Sanremo – hinter sich lassen konnte.

Bereits früh im Rennen hat sich die Mannschaft Lidl – Trek äußerst offensiv gezeigt. In der zunächst 35 Mann starken Fluchtgruppe war das US-Amerikanische Team zahlreich vertreten. Später war Jonathan Milan (Lidl – Trek) als Solist vorn. Ein Quartett, bestehend aus dem Italiener, seinem Mannschaftskollegen Mads Pedersen (Lidl – Trek), dem Weltmeister Mathieu van der Poel (Alpecin – Deceuninck) und Rookie Laurence Pithie (Groupama – FDJ), sollte schließlich die entscheidende Gruppe bilden. Milan fiel nach getaner Arbeit ebenso zurück, wie wenige Kilometer später Pithie, der am Kemmelberg nicht mehr folgen konnte. Hinter Van der Poel/Pedersen kam es aus dem Feld heraus zu zahlreichen Attacken, da sich die Teams in der Verfolgung nicht einig wurden. Sowohl Matteo Trentin (Tudor), als auch Hugo Page (Intermarché – Wanty), Ben Turner (Ineos Grenadiers) und Anthony Turgis (TotalEnergies) gelang der Sprung zum Spitzenduo aber nicht.

–

An incredible final sprint between Pedersen and Matheiu van der Poel sees the former World Champion come out on top in Flanders Fields #roadcycling | @LidlTrek | @Mads__Pedersen pic.twitter.com/tGsqqsYfdt

— Eurosport (@eurosport) March 24, 2024