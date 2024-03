Radsport: Olav Kooij hat den Auftakt von Paris – Nizza gewonnen. Der Niederländer hat sich im Sprint eines dezimierten Hauptfeldes knapp vor Mads Pedersen durchgesetzt.

Kooij tauscht Gelb gegen Gelb

Härter als erwartet wurde die Auftaktetappe von Paris – Nizza am heutigen Sonntag ausgefahren. Nach 157,7 Kilometern mit Start und Ziel in Les Mureaux konnte sich der Niederländer Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) knapp vor Mads Pedersen (Lidl – Trek) aus Dänemark durchsetzen. Damit tauscht er sein gelbes Teamtrikot gegen das Gelbe Trikot des Gesamtführenden. Die 82. Austragung der Fernfahrt Paris – Nizza führt die Profis in den kommenden Tagen über acht Etappen, darunter drei harte Bergetappen und zahlreiche hügelige Teilstücke. Morgen wird in Montargis ein Massensprint erwartet, ehe am Dienstag in Auxerre ein 26,9 Kilometer langes Einzelzeitfahren die Klassementfahrer fordern wird.

Sprintwertung für die Klassementfahrer

Rund 18 Kilometer vor dem Ziel wurde in Montainville der einzige Zwischensprint des Tages ausgetragen. Da dieser sich am Ende einer kurzen Steigung befand, nutzten die Klassementfahrer ihre Chance, um sich wertvolle Bonussekunden zu sichern. Matteo Jorgenson (Visma – Lease a Bike) durfte sich sechs Sekunden, Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) vier Sekunden und der wiedererstarkte Egan Bernal (Ineos Grenadiers) zwei Sekunden gutschreiben lassen. Bei der anschließenden Bergwertung auf der Côte d’Herbeville attackierte der belgische Weltmeister erneut und ergatterte sechs Bergpunkte. Das Peloton zerfiel in mehrere Teile und zahlreiche Sprinter hatten Mühe, dem erhöhten Tempo zu folgen. Dieses Chaos versuchte Anthony Turgis (TotalEnergies) auszunutzen. Doch sein Solo-Ritt war knapp zwei Kilometer vor dem Ziel beendet.