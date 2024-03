Radsport: Olav Kooij hat sich im Massensprint erneut gegen Mads Pedersen durchgesetzt. Mit Rang drei darf sich Pascal Ackermann über sein erstes Top-Resultat in seinem neuen Team freuen.

Kooij siegt vor Pedersen und Ackermann

Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) ist endgültig in der Riege der Top-Sprinter angekommen. Der Niederländer hat auch die fünfte Etappe von Paris – Nizza gewonnen. Er bezwang im Massensprint wieder Mads Pedersen (Lidl – Trek), wie schon zum Auftakt dieser Rundfahrt. Das Podium komplettiert Pascal Ackermann (Israel – Premier-Tech). Damit darf der Deutsche das erste Top-3-Resultat in seiner neuen Mannschaft feiern. Auf den welligen 193,5 Kilometern von Saint-Sauveur-de-Montagut nach Sisteron kam es zu keinen Veränderungen in der Gesamtwertung, so dass Luke Plapp (Jayco – AlUla) weiterhin das Gelbe Trikot trägt.

Lotto – Dsnty schaltet voll auf Attacke

Zunächst prägten sechs, später acht, Fahrer das Rennen in der Ausreißergruppe. Pierre Latour (TotalEnergies), Sandy Dujardin (TotalEnergies), Alexis Gougeard (Cofidis), Dries de Bondt (Decathlon – Ag2r), Mathias Norsgaard (Movistar) und Mathijs Paaschens (Lotto – Dstny) bekamen Gesellschaft von Victor Campenaerts (Lotto Dstny) und Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny). So wurde aus dem Sextett ein Oktett. Nach der Aufgabe ihres Kapitäns Arnaud de Lie (Lotto – Dstny) schaltete das belgische Team also voll auf Attacke. Da im Hauptfeld dahinter aber noch einige Sprinter mit dabei waren, hatte die Gruppe keine Chance auf den Tagessieg.