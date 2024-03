Radsport: Santiago Buitrago hat die vierte Etappe von Paris – Nizza als Solist gewonnen. Der Kolumbianer löste sich etwas mehr als 20 Kilometer vor dem Ziel aus der Favoritengruppe und erwies sich im Vergleich zu seinem Begleiter Luke Plapp als der bessere Kletterer. Der Australier darf sich aber mit dem Gelben Trikot trösten.

Buitrago lässt Plapp stehen und gewinnt

Die vierte Etappe von Paris – Nizza geht an Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious). Der Kolumbianer hat sich auf den letzten etwas mehr als 20 Kilometern gemeinsam mit dem Australier Luke Plapp (Jayco – AlUla) aus der Favoritengruppe absetzen können. Als die Einholung des starken Duos drohte, wurde die Nachführarbeit des UAE Team Emirates plötzlich eingestellt – vermutlich um Bonussekunden der Konkurrenten zu verhindern. So durften die beiden späten Ausreißer den Tagessieg und das Gelbe Trikot schließlich unter sich ausmachen. Das Teilstück führte die Profis über sieben Bergwertungen durch die Weinregionen des Beaujolais. Auf Grund des sehr welligen Parcours hatten die Fahrer aber wohl kaum einen Blick für die schöne Landschaft übrig. Das Tempo im Hauptfeld war enorm hoch, wofür sich vor allem die Teams UAE und Bora – hansgrohe verantwortlich zeigten.

Gaudu stürzt und verliert Zeit

Die 82. Austragung von Paris – Nizza wird für David Gaudu (Groupama – FDJ) wohl in keiner guten Erinnerung bleiben. Der Franzose kam in der Schlussphase zu Fall und fand den Weg zurück ins Peloton nicht mehr. Auch der Österreicher Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale) war in den Sturz verwickelt, konnte aber wieder aufschließen.

Burgaudeau verteidigt sein Bergtrikot

Die 183 Kilometer lange Etappe von Chalon-sur-Saône zum Mont Brouilly wurde zunächst von einer vier Mann starken Ausreißergruppe geprägt. Jasper De Buyst (Lotto – Dstny), Stefan Bissegger (EF Education – EasyPost), Christian Scaroni (Astana) und Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) erhielten einen Vorsprung von mehreren Minuten. Der zuletzt genannte Franzose nutzte diese Situation aus, um seinen Vorsprung im Bergklassement weiter auszubauen. Eine Chance auf den Tagessieg hatte das Quartett allerdings nicht. Den entscheidenden Angriff lancierten Luke Plapp (Jayco – AlUla) und Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious). Sie profitierten allerdings auch davon, dass die Favoritengruppe das Tempo wenige Kilometer vor dem Ziel kurz herausnahm, als die Einholung bereits drohte.