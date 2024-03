Produktnews: Die junge Hamburger Boutique-Marke Sciu steht für hochwertige, sportive Bikes mit besonderem Charakter. Mit dem neuen Sciu Mace erweitert man das Lineup an Carbon Gravelbikes um ein neues Modell, welches ab sofort in zwei Varianten erhältlich ist. Denn das Sciu Mace Gravelbikewird als Race-Gravel und als Explorer-Bike verfügbar sein.

Um dem Marken-Slogan „The fun begins where the roads end“ weiterhin gerecht zu werden hat der Hamburger Hersteller Sciu passend zum angehenden Frühling sien neues Gravelbike namens Mace vorgestellt. Basis beider Varianten ist ein hochwertiger in Monocoque-Bauweise hergestellter Rahmen aus Toray T1000 Carbonfasern. Er zeichnet sich durch hohe Steifigkeit, niedriges Gewicht und schlichtes wie reduziertes Design aus. Für zusätzlichen Minimalismus und eine cleane Optik verfügt der Rahmen über eine vollintegrierte, interne Kabelführung.

Die sportiv-moderne Rahmengeometrie soll eine sportlich gestreckte und langstreckentaugliche Sitzposition bieten, sodass man auf jeglichem Terrain von einem angenehmen Fahrgefühl profitieren kann und eine starke Beschleunigung, eine ausgewogene Laufruhe und ein einfaches Handling gleich mit im Gepäck hat.

Sciu Mace Race Gravelbike

Das Sciu Mace in der Race-Variante ist, wie der Name schon vermutel lässt, mit seiner Ausstattung besonders auf den sportiven Einsatz abgestimmt. Die Race Variante punktet dabei mit einer flotten und zugleich renntauglichen Übersetzung mit 40er Kettenblatt und 10-44 Kassette, Aerolenker, Schwalbe G-One RS Bereifung, einer Race-Carbongabel und optionalen Aero-Carbonlaufrädern.

Sciu Mace Explorer Gravelbike

Für alle Offroad-Fans hat Sciu das Mace auch in der Explorer-Variante, was viele Optionen für Abenteuerlustige im Gepäck hat und zugleich etwas mehr Komfort bietet. Alle Explorer Modelle kommen mit einem für längere Graveltouren und -reisen optimierten Kit mit allen notwendigen Montagepunkten. Auch im weiteren Setup lässt sich die Ausrichtung gut erkennen, denn mit den Schwalbe G-One Bite Reifen, der Sciu Explorer Carbon Gabel und besonders der Sram XPLR-Schaltgruppen mit einer 10-50 Kassette dürfte ausgiebigen Explorer-Touren kaum etwas im Weg stehen.

Die Sciu Mace Gravelbike Modelle Im Überblick

Das Sciu Mace ist in drei Farben erhältlich. Wie alle Sciu-Rahmen ist auch das Mace mit der sogenannten Oversize-Garantie versehen, die ab Erstkaufdatum volle 6 Jahre Schutz bietet. Das bedeutet auch eine volle Garantie-Abdeckung nicht nur für den Erstbesitzer, sondern auch für alle folgenden Besitzer.

Das Mace ist im Sciu-Onlineshop als Komplettbike in jeweils drei verschiedenen Ausstattungsvarianten, als Custom-Aufbau oder als Rahmen-Kit erhältlich.

Die Preise im Überblick:

Sciu Mace 3 mit Sram Apex 1x 12-fach für 3599 Euro

Sciu Mace 5 mit Sram Force AXS XPLR für 4499 Euro

Sciu Mace 7 mit Sram Red AXS Ausstattung inkl. Aero Carbon-Laufrädern für 6899 Euro

Sciu Mace Rahmen-Kit inkl. Carbon Aero Sattelstütze, Carbon Vorbau und Steuersatz ab 2249 Euro

WEB: sciu-bikes.com