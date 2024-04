Produktnews / E-Bike: Mit dem Momentum Compakt E+ präsentierte die junge Marke in diesen Tagen ein enorm spannendes, kompaktes E-Bike, das mit durchdachten Features und einer sehr hohen Zuladung punkten kann.

Vor etwas mehr als einem Jahr fiel hierzulande der Startschuss für Momentum: Die Marke ist unter dem Dach von Zweirad-Riese Giant zuhause, fokussiert sich jedoch vor allem auf den urbanen Raum und bot mit dem Pakyak E+ und dem Voya E+ bisland zwei Räder für den Alltag. Mit dem Compakt E+ kommt nun ein drittes hinzu, mit dem die junge Marke durchaus für Furore sorgen dürfte. Einerseits punktet es durch seine sehr kompakten Abmessungen – dank kleiner 20 Zoll Laufräder – andererseits bietet es mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 180 kg eine Zuladung, die manches ausgewachsene Cargobike übertrifft.

Giant SyncDrive Sport2 Antrieb mit 500 Wh Akku

Mit diesen Eckdaten eröffnet sich dem Momentum Compakt E+ ein sehr breites Einsatzspektrum: Vom Familiengefährt im urbanen Raum über den Urlaubsbegleiter am oder im Wohnmobil bis hin zum flinken Pendler-Bike. Angetrieben wird der kompakte Alleskönner vom Giant SyncDrive Sport 2 Mittelmotor. Dieser basiert auf dem Yamaha PW-X3, kommt aber mit der Giant-eigenen Software samt Sensorik, Bedienkonzept und Akku. Mit maximal 75 Nm Drehmoment dürfte er ausreichend Power für den alltäglichen Einsatz bieten. Für die Energieversorgung zuständig ist ein 500 Wh Akku, der im Unterrohr des modern gestalteten Alurahmens Platz findet. In dieser Größenklasse ist eine derart elegante Akkuintegration eine echte Seltenheit.

One Size fits all

Wie quasi alle anderen Marktbegleiter ist auch das Momentum Compakt E+ nur in einer Rahmengröße erhältlich. Die letztliche Anpassung erfolgt über den Auszug der Sattelstütze per Schnellspanner und den serienmäßigen Speedlifter Twist an der Front, mit dem sich die Lenkerhöhe werkzeuglos mit einem Handgriff einstellen lässt. So soll das Bike für Körpergrößen zwischen 1.55m und 1.95m passend sein. Besonders vorteilhaft ist dieser Ansatz beim Einsatz als Familiengefährt, wenn unterschiedliche Menschen auf dem Bike Platz nehmen.

Bei der Entwicklung des Bikes wurde auch auf kleinere und größere Details Wert gelegt, um das Compakt E+ im Alltag zu einem angenehmen und vielseitigen Begleiter zu machen; dazu zählt beispielsweise die M10 Aufnahme am Heck für einen Anhänger, die mit bis zu 45 kg belastet werden darf. Auch das Rahmendesign ist nicht nur eine optische Angelegenheit: Die Querstrebe im Rahmendreieck ist so positioniert, dass sie Stabilität bietet, einen tiefen Durchstieg erhält und gleichzeitig im Alltag als Tragegriff dient, um das rund 26 kg schwere Bike auch über Absätze oder Treppen heben zu können. Ohnehin ist das Handling des Bikes beim Verstauen ein wichtiger Punkt: Die Pedale lassen sich einklappen, der Lenker über den Speedlifter Twist um 90° zur Seite drehen. So schrumpft das Bike in seiner Breite auf schlanke 29 cm und findet problemlos in kleinen Wohnungen, im Keller oder eben auch im Camper Platz.

Hohe Zuladung und viel Platz

Ein großer Pluspunkt des Momentum Compakt E+ ist seine hohe Zuladung von über 150 kg. Doch wohin mit dem Gewicht? Da wäre zum einen der serienmäßige Heckgepäckträger. Dieser ist MIK Kompatibel, kommt mit schick integriertem Rücklicht und darf mit bis zu 27 kg beladen werden – damit sind auch Kindersitze kein Problem. An der Front bietet das Bike zwei Möglichkeiten, ein Frontrack zu montieren: Entweder an den Ösen am Steuerrohr, oder etwas tiefer an der Gabel. In beiden Fällen sind hier weitere 15 kg Gepäck möglich.

Zwei Modelle ab 3.999 Euro

Das Momentum Compakt E+ kommt zum Start in zwei Ausstattungsvarianten, die sich vor allem bei der Wahl der Schaltung unterscheiden. Am Topmodell ist eine stufenlose, automatische Enviolo Automatiq für die Wahl der richtigen Übersetzung zuständig. Die entsprechende Trittfrequenz lässt sich direkt am sogenannten RideControl Dash 2in1 Bedienteil für den Antrieb einstellen. Das günstigere Modell setzt dagegen auf eine klassische Shimano Inter 5e Nabenschaltung. In beiden Fällen darf man sich dank eines Riemenantriebs über einen sauberen und vergleichsweise wartungsarmen Betrieb freuen. Dem Topmodell spendiert Momentum überdies eine gefederte Sattelstütze von Limotec und ein mit dem Akku gleichschließendes Faltschloss von Abus, das direkt am Rahmen montiert werden kann. Preislich liegen die beiden Modelle bei 3.999 Euro und 4.999 Euro.

Momentum Compakt E+2 Antrieb: Giant SyncDrive Sport2

Akku: 500 Wh

Schaltung: Shimano Inter 5e + Carbonriemen

Bremsen: Tektro HD-285

Reifen: Schwalbe Super MotoX 62-406

Stütze: Giant Alu Preis: 3.999 Euro

Momentum Compakt E+2 Antrieb: Giant SyncDrive Sport2

Akku: 500 Wh

Schaltung: Enviolo Automatiq

Bremsen: Tektro HD-285

Reifen: Schwalbe Super MotoX 62-406

Stütze: Limotec Federstütze Preis: 4.999 Euro

Das Momentum Compakt E+ wird schon in diesen Tagen im Fachhandel erhältlich sein.

Web

www.momentum-biking.com