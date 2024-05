Carver Gravel 120 Verlosung: Ein solider, vielseitiger Alu-Rahmen, sehr hochwertige Komponenten und ein unschlagbar günstiger Preis: Wer sich über die teils verrückten Preise der Fahrradbranche wundert, wird vom Carver-Gravelbike begeistert sein. Velomotion verlost einen Allrounder, der mehr zu bieten hat als wenig zu kosten.

Nein, die Fahrradwelt ist nicht verrückt geworden. Auch wenn heute kein Premium-Hersteller mehr darauf verzichten mag, Topmodelle im fünfstelligen Euro-Bereich anzubieten, sind die Tage vernünftig ausgepreisten Materials längst nicht vorbei. Und das gilt auch für Produktsegmente, die derzeit hoch im Kurs stehen – Gravelbikes zum Beispiel. Die Offroad-Renner werden nicht nur im Gelände und auf Waldwegen usw. gefahren, sondern auch sehr gerne als Alltagsrad eingesetzt – Schutzbleche und Träger lassen sich schließlich an fast allen Modellen montieren, und schon hat man ein sportliches Bike für die tägliche Pendelstrecke oder sonstige Wege in der Stadt. Und auch wer mal ein paar Tage mit dem Fahrrad unterwegs sein will, muss nicht umsatteln.

Carver Gravel 120: Top ausgestattet mit Shimano GRX RX810

Ein vielseitiges Gravelbike, das für alle hier beschriebenen Einsatzbereich in Frage kommt, ist das Carver 120. Hervorzuheben ist erst einmal sein attraktiver Preis: Mit der bewährten Gravel-Komponentengruppe Shimano GRX in der Top-Ausführung RX810 kostet das metallic-grüne Rad gerade mal 1.800 Euro, und damit fährt es im Rennen um das günstigste GRX-Bike ganz vorne mit. In der 2×11-Ausführung, also mit zwei Kettenblättern vorne, ist die Schaltgruppe extrem vielseitig mit lang übersetzten Schnellgängen für hohes Tempo sowie sehr leichten Berggängen.

Diese Komponenten kommen auch an Gravelbikes zum Einsatz, die mehr als das Doppelte kosten – und damit ist klar, dass das Carver 120 in Sachen Funktionalität keinen Vergleich scheuen muss. Jene basieren dann natürlich auf Carbonrahmen, doch das ist eigentlich nur beim Gewicht ein Vorteil. Der Alu-Rahmen des Carver, immerhin schon mit einer Carbongabel kombiniert, kann dafür viel Stabilität und Unempfindlichkeit im Alltag bieten, außerdem natürlich die Möglichkeit, wie beschrieben Anbauteile wie Träger und Schutzbleche zu montieren, dazu drei Flaschenhalter und sogar eine Tasche unterm Oberrohr. Mit durchs Unterrohr geführten Leitungen wirkt der Rahmen dazu sehr aufgeräumt; die dynamischen Rohrformen ergeben ein stimmiges, wertiges Gesamtbild.

Vielseitig dank ausgewogener Rahmengeometrie

Was die Rahmengeometrie angeht, zeigt sich das Carver 120 von seiner sportlichen Seite mit eher steilem Lenkwinkel und ausgewogener, nicht allzu aufrechter Sitzhaltung. Ausgehend von diesen Abmessungen kann man das Rad mit Spacern unterm Vorbau und anderen Vorbaulängen ebenso auf mehr Sportlichkeit wie auf mehr Komfort trimmen. Gerade Gravel-Einsteiger/innen, die noch nicht genau wissen, wo ihre Reise hingeht, halten sich damit alle Möglichkeiten offen – Alltag, Touren mit Gepäck oder sportlicher Einsatz. Wer letzteres anpeilt, könnte freilich geneigt sein, einen leichteren Laufradsatz nachzurüsten. Dem Preis angemessen montiert Carver einen soliden 32-Speichen-Radsatz, der sehr verlässlich sein sollte, das Bike bei sportlicher Fahrweise aber etwas einbremst. Dass beide Laufräder mit Steckachsen befestigt werden, ist in diesem Preissegment übrigens nicht selbstverständlich – hier zeigt das Carver 120, dass es auf der Höhe der Zeit ist.

Bodenständig, vernünftig, solide? Verrückt ist das Carver 120 bestimmt nicht, aber in jedem Fall mehr als nur ein „Brot und Butter“-Gravelbike. Fahrspaß ist garantiert, und wer den Preis von 1.799,99 Euro immer noch zu hoch findet, kann dieses Rad auch gewinnen – Velomotion verlost ein Exemplar unter allen Teilnehmenden, die unsere folgende Preisfrage korrekt beantworten können.

www.carver.de

Gewinne jetzt dein neues Carver Gravel 120

Um an der Verlosung teilzunehmen musst du nur folgende Frage richtig beantworten.

Rechtliches Carver Gravel 120 Verlosung:

Deine Mailadresse wird nur bis zum Abschluss der Verlosung gespeichert und anschließend gelöscht – außer Du meldest dich für den Newsletter an. Doch auch in diesem Fall werden keinerlei persönliche Daten gespeichert. Mailadressen oder sonstige Daten werden nicht an Dritte (außer an Carver Gravel 120) weitergegeben.

Das Einverständnis zum Newsletter kann jederzeit widerrufen werden. Deine Adresse darf von Carver Gravel 120 ausschließlich für deren Newsletter und Infos rund um ihre Produkte verwendet werden und wird nicht an Dritte weitergegeben. Die Teilnahme an der Verlosung ist nicht von deinem Einverständnis zum Newsletter abhängig. Du erhältst eine E-Mail zur Verifizierung deiner E-Mailadresse.

Der Gewinner wird von uns via E-Mail benachrichtigt und müssen innerhalb von zehn Tagen antworten, ob der Gewinn angenommen wird. Andernfalls wird ein Ersatzgewinner gezogen. Teilnehmen darf jeder, der 18 Jahre und älter ist. Mitglieder der Redaktion sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Aus technischen Gründen kann die Auslieferung nur an eine Adresse innerhalb von Deutschland oder Österreich erfolgen. Im Falle einer nötigen Ausfuhr aus der EU hat der Gewinner das Produkt selbst zu verzollen.

Teilnahmeschluss ist der 30. Mai 2024

