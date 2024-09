Verlosung: Wer beim Graveln mehr auf Stabilität setzt als auf Aerodynamik, sollte sich diesen Radsatz anschauen. Velomotion verlost einen Crankbrothers Synthesis Gravel Carbon, der auf Trail-Gravelbikes zugeschnitten ist und dessen flache Felgen bei geringem Gewicht viel Fahrdynamik und Stabilität bieten.

Immer mehr Gravelbikes kommen mit Trail-Geometrie, 50 mm breiten Reifen und Federgabel. Zielgruppe solcher Räder sind Mountainbiker, denen der Umstieg aufs Dropbar-Bike versüßt werden soll – Menschen, die etwas suchen, das noch einmal dynamischer ist als ein CrossCountry-Bike, dabei aber dessen Annehmlichkeiten bietet. Stabil soll so ein Trail-Gravelbike sein, leicht natürlich auch.

Die Aerodynamik ist dagegen kein Kriterium, und so hat Crankbrothers den Synthesis Gravel Carbon auch gebaut: Seine besonders breiten Felgen bieten ebensolchen Reifen guten Sitz; das flache Felgenprofil soll stoßdämpfend wirken und mit seiner „Compliance“ Handling und Kontrolle verbessern. Die 365 Gramm leichten Felgen wiegen etwas, aber nicht viel weniger als tiefe Carbonfelgen – der Hersteller nutzt das Material also nicht dazu, eine aerodynamische Form zu kreieren, sondern um seine Felgen zu verstärken, sodass sie Mountainbike-typische Belastungen wegstecken können. Auch die 28 Rundspeichen betonen den Vorzug der Stabilität von der Aerodynamik.

Crankbrothers Synthesis Gravel Carbon: Leicht, stabil – und zu gewinnen!

1.522 Gramm wiegt der Crankbrothers-Radsatz, ausgepreist ist er mit ganz knapp 1.600 Euro. Ein rundes Sümmchen, doch Velomotion.de weiß Rat: Wir verlosen ein Exemplar dieses Laufradsatzes zwischen Gravelbike und MTB und hoffen, damit eine Bikerin bzw. einen Biker zu beglücken, die/der sich im Grenzbereich zwischen Riser und Dropbar bewegt und den Crankbrothers Synthesis Gravel Carbon noch artgerechter einsetzt, als wir das in unserem Test vermochten.

Um euch die Chance auf den Gewinn zu sichern, müsst ihr nur unsere Preisfrage richtig beantworten:

