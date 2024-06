Radsport: Mieke Kröger und Nils Politt haben ihr Deutsches Meistertrikot im Zeitfahren erfolgreich verteidigt. Am gestrigen Freitag konnte sich der Profi des UAE Team Emirates vor Maximilian Schachmann durchsetzen. In der Schweiz und in Österreich allerdings wechseln die begehrten Trikots die Schultern.

Politt nimmt Schachmann 17 Sekunden ab

Auch 2024 muss Maximilian Schachmann (Bora – hansgrohe) weiter auf den Deutschen Meistertitel im Zeitfahren warten. Nach der jahrelangen Dominanz von Tony Martin und dem Titelgewinn von Lennard Kämna 2022 hat nun Nils Politt (UAE) eine kleine Serie gestartet. Der 30-Jährige konnte seinen Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen, indem er auf dem 30,6 Kilometer langen Parcours von Donaueschingen nach Bad Dürrheim 17 Sekunden schneller war. 25 Sekunden dahinter ist Miguel Heidemann (Felt Felbermayr) auf Rang drei gefahren – und das nur wenige Wochen nach seinem Ellenbogenbruch. Bei den Frauen hat sich Mieke Kröger vor Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Racing) und Lisa Klein (Lidl – Trek) durchsetzen können. Nils Politt werden wir bei der Tour de France 2024 in den Zeitfahren also erneut im Trikot des Deutschen Meisters zu sehen bekommen. Der 1,92 m große Hühne wurde von seiner Mannschaft nominiert und soll Tadej Pogacar dabei helfen, das Giro/Tour-Double zu schaffen.

Küng & Großschartner holen sich das Trikot zurück

Auch in anderen Ländern wurden die begehrten Nationaltrikots im Kampf gegen die Uhr vergeben. In der Schweiz und in Österreich haben sich zwei alte Bekannte den Titel zurückerobert. Stefan Küng (Groupama – FDJ) verzichtete in den vergangenen beiden Jahren auf die Teilnahme, gewann nun aber zum sechsten Mal die Schweizer Zeitfahrmeisterschaft. Hinter ihm müssen sich Stefan Bissegger (EF Education – EasyPost) und Jan Christen (UAE) mit den Rängen zwei und drei begnügen. In Österreich darf sich Felix Großschartner (UAE) nach 2022 zum zweiten Mal über das Trikot freuen. Er war schneller als Patrick Gamper (Bora – hansgrohe) und Johannes Hirschbichler. Zu Favoritensiegen kam es auch in Italien durch Filippo Ganna (Ineos Grenadiers), in Kolumbien durch Daniel Felipe Martinez (Bora – hansgrohe) und in Frankreich durch Bruno Armirail (Groupama – FDJ).

Straßenrennen der DM am Samstag & Sonntag

Traditionell finden die Nationalen Meisterschaften im Straßenradsport am Wochenende vor dem Start der Tour de France statt. Am heutigen Samstag werden die deutschen Frauen um das Trikot im Straßenrennen kämpfen. Ab 12:30 können die Radsportfans im SWR das 134,2 Kilometer lange Rennen verfolgen. Insgesamt sind 1.760 hm zu absolvieren. Die Männer sind am morgigen Sonntag an der Reihe. Sie müssen 200,9 Kilometer und 2.670 hm meistern. Übertragen wird auch dieses Rennen im SWR und auf Youtube ab 15:00.