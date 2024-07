Spektrum: Der Sportartikelhersteller Ortlieb und die Stiftung Wilderness International intensivieren ihre Zusammenarbeit zum Erhalt akut bedrohter Wildnisgebiete. Neben der umfangreichen Ausstattung mit wasserdichten Rucksäcken und Reisetaschen für die vor Ort aktiven Waldhüter sowie die notwendigen Expeditionen schützt Ortlieb durch den eigenen „Ortlieb Forest“ konkret weitere Waldflächen. Handlungsbedarf ist unbedingt notwendig: Die Zahlen in der folgenden Mitteilung von Ortlieb und WI sind erschreckend, aber Kooperationen wie diese geben Hoffnung.

Bereits seit mehreren Jahren unterstützt die Ortlieb Sportartikel GmbH die Stiftung Wilderness International (WI) bei deren großem Ziel: ökologisch wertvolle und akut bedrohte Wildnisgebiete für immer zu erhalten. Die Stiftung Wilderness International konnte seit der Gründung 2008 bisher 11,5 Millionen Quadratmetern Wildnisgebiete in Peru und Kanada rechtssicher mit Grundbucheintrag kaufen und so für alle Zukunft schützen. Derzeit gibt es weltweit nur noch 2,8 % an intakten Lebensräumen, die bewahrt werden können. Jedes Jahr wird eine Fläche so groß wie Großbritannien beispielsweise durch Abholzung, Rodung und Waldbrände unwiderruflich zerstört. Wälder sind jedoch nicht nur wichtiger CO2-Speicher, sondern bieten auch Lebensraum für Milliarden verschiedener Tier- und Pflanzenarten.

Ortlieb Forest soll sukzessive erweitert werden

Bisher wurden die notwendigen Expeditionen in die Regenwälder Kanadas und Perus und die vor Ort aktiven Waldhüter mit wasserdichten Produkten von Ortlieb ausgestattet. Zum Start der diesjährigen Messe Eurobike wurde nun die Intensivierung der Partnerschaft bekannt gegeben. Neben der umfangreichen Ausstattung mit wasserdichten Rucksäcken und Reisetaschen schützt Ortlieb durch den eigenen „Ortlieb Forest“ konkret weitere Waldflächen. Der Ortlieb Forest, der zunächst 10.000 m² in Kanada umfasst, soll sukzessive erweitert werden.

Ortliebs CEO Martin Esslinger erklärt dazu: „Zum Start der Kooperation erhält jeder Kunde und jede Kundin, der oder die über den deutschen Webshop kauft, einen Quadratmeter in unserem geschützten Wald geschenkt. Dies ist natürlich nur der erste Schritt, Ortlieb wird dieses Angebot nach und nach ausweiten und damit dafür sorgen, dass zukünftig möglichst durch jedes verkaufte Produkt ein Quadratmeter geschützt und die Fläche des Ortlieb Forests so permanent wachsen wird.“

Prämierte Transparenz statt Greenwashing

Der CEO der Stiftung Wilderness International Kai Andersch erläutert: „Jede:r Spender:in erhält eine personalisierte Urkunde mit den Geokoordinaten des geschützten Waldstücks, die digital mit einem eigenen Namen versehen werden kann. Kein Quadratmeter kann doppelt vergeben werden. Für diese Art der Transparenz wurde WI bereits mit dem Phineo “Wirkt”-Siegel ausgezeichnet.“

In der Pressemitteilung fährt Esslinger fort: „Wilderness International steht für authentische Nachhaltigkeit und ist daher für uns der ideale Partner, um wirklich etwas in diesem Bereich bewegen zu können. Dies zeigt sich auch im Bereich des Handels mit CO2-Zertifikaten. Wie auch wir hat sich WI gegen das aktuelle Handeln mit CO2-Zertifikaten gestellt, da dies bislang nicht reguliert ist und häufig unter die Kritik des Greenwashings fällt.“

„Ortlieb und ihr robustes und wasserdichtes Equipment sind für uns im Rahmen der Forschungsarbeit sowie im täglichen Einsatz der Wildhüter bereits seit Jahren unersetzlich. Diese Kooperation nun auf ein höheres Level zu heben mit einem Partner, der unsere Werte teilt, freut mich immens“, zeigt sich Kai Andersch zufrieden.

