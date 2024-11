Tern unterstützt Bevölkerung in der Ukraine

Spektrum: Um der vom anhaltenden Konflikt in der Ukraine betroffenen Bevölkerung zu helfen, spendet Tern gemeinsam mit Kooperationspartnern insgesamt 60 Cargobikes. Die Tern-Lastenfahrräder vom Typ Short Haul werden nun in Städten wie Tschernihiw und Oleksandrija eingesetzt und sind ein unverzichtbares Hilfsmittel für diejenigen, die sich unter schwierigen Bedingungen für den Wiederaufbau und die Aufrechterhaltung des täglichen Lebens einsetzen.

Das robuste Tern Short Haul wurde wegen seiner Einfachheit und Zuverlässigkeit ausgewählt. Es wird mit reiner Muskelkraft angetrieben und verfügt über langlebige, leicht austauschbare Komponenten. Das Short Haul ist leicht zu fahren und kann bis zu 50 kg auf dem Gepäckträger und 20 kg vorne transportieren, sodass es im täglichen Einsatz sofort Wirkung zeigen kann. Mit der Möglichkeit, Personen und Güter zu transportieren, sind diese Bikes von unschätzbarem Wert für Familien, die ihre Häuser wieder aufbauen, für Eltern, die ihre Kinder zu weit entfernten Schulen bringen müssen, und für Beschäftigte in systemrelevanten Berufen wie dem Gesundheitswesen. In Oleksandrija setzt ein humanitäres Hilfszentrum zehn gespendete Cargobikes ein, um Flüchtlinge mit lebenswichtigen Gütern zu versorgen. In Tschernihiw wurden die Bikes vorrangig an Familien mit Kindern und an systemrelevante Arbeitskräfte verteilt.

“Die Menschen in der Ukraine haben angesichts der enormen Belastungen erstaunlichen Mut und Durchhaltevermögen bewiesen. Wir wollen ihnen zeigen, dass wir sie nicht vergessen haben und sie unterstützen. Wir hoffen, dass unsere Lastenräder ihren Alltag ein wenig erleichtern können.” – Tern Team Captain Josh Hon

Web: www.ternbicycles.com