Spektrum / E-MTB: Für den Start in die neue Saison stehen bei der Bosch eMTB Challenge 2025 spannende Neuerungen auf dem Programm. Neben Riva, Willingen und Verbier macht die beliebte Event-Serie in diesem Jahr auch in Girona halt. Zudem gibt es eine neue Pro-Kategorie speziell für eMTB Profi-Rider.

Diese Saison wird es vier Austragungsorte geben, darunter die bekannten Stopps in Riva (02.05.), Willingen (24.05.) und Verbier (17.08.). Neu dazu kommt das Event in Girona (20.09.), für ein weiteres laufen derzeit Gespräche. Die Anmeldung für einzelne Austragungsorte der Bosch eMTB Challenge 2025 ist ab sofort über die Website von Bosch eBike Systems möglich. Weitere Termine werden dort ergänzt, sobald die Registrierung auf der Website der jeweiligen Veranstalter möglich ist. Die Teilnehmerplätze sind wie jedes Jahr begrenzt.

In den Kategorien „Amateur“ und „Advanced“ steht vor allem der Spaß am Vergleich innerhalb der Community im Vordergrund. Die Teilnehmer erwarten rund 35 Kilometer und 1.000 Höhenmeter pro Event – eine Herausforderung, die neben Fahrtechnik auch Orientierungssinn, Kondition und ein cleveres Akku-Management erfordert. Die Stages, eine Mischung aus Uphill- und Downhill-Passagen, werden ohne vorheriges Training auf Zeit gefahren. Auf den Transferstrecken steht dagegen die Navigation im Vordergrund. Auch in diesem Jahr ist die Navigation wieder mittels GPX-Datei möglich.

Außer den etablierten Wertungskategorien „Amateur“ und „Advanced“ wird es 2025 erstmals eine Pro-Kategorie geben, die speziell auf Profis aus dem eMTB-Racing und besonders ambitionierte Rider zugeschnitten ist. Während Amateure fünf und Advanced-Starter sechs Stages absolvieren, müssen sich die Teilnehmer der Pro Serie insgesamt sieben Stages stellen, in denen besonders in zwei Stages die Grenzen des technisch Fahrbaren ausgelotet werden. Wie in den anderen Kategorien werden die Zeiten aller Stages addiert, und die schnellsten Fahrer können sich über den Sieg freuen.

Für die ersten drei Plätze der Pro-Kategorie wird ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro, 250 Euro und 125 Euro vergeben. Zusätzlich gibt es eine neue Gesamtwertung: Die besten zehn Rider jedes Rennens sammeln Wertungspunkte und jedes Rennen fließt in die Gesamtwertung ein. Für den Gesamtsieg bei der Bosch eMTB Challenge 2025 Pro Serie ist ein Preisgeld von 3.000 Euro ausgeschrieben, Rang zwei wird mit 2.000 Euro bedacht und 1.000 Euro winken bei einer Platzierung auf Rang drei.

Web: www.bosch-ebike.com/emtb-challenge