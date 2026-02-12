Gobao - Shift your Perspective

Spektrum: Das Unternehmen Gobao ist Entwickler und Hersteller von E-Bike Antriebssystemen. Seit über 20 Jahren verbindet Gobao präzises Engineering mit digitaler Entwicklungskompetenz und tiefgreifender Erfahrung in der Mikromobilität. Mit „Shift your Perspective“ präsentiert die Marke jetzt ihren neuen Markenclaim. Dieser steht für eine Haltung, die partnerschaftliche Entwicklung, technologische Tiefe und den Mut zum Umdenken vereinen soll.

Mit mehr als 1.500 Mitarbeitern weltweit und über 650 Patenten zählt Gobao zu den technologisch erfahrenen Anbietern der Branche. Durch einen flexiblen Systemansatz unterstützt Gobao OEMs dabei, leistungsstarke, vernetzte und individuell konfigurierbare E-Bike-Konzepte effizient in Serie zu bringen. Der neue Markenclaim „Shift your Perspective“ ist ein Aufruf an OEMs, Handel und Nutzer, das Thema E-Mobility neu zu denken. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der E-Micromobility und bereits tausenden erfolgreichen E-Bike-Systemen im Einsatz, hat Gobao seine Kompetenz in Entwicklung, Integration und Serienfertigung unter Beweis gestellt. Auf dieser Basis treibt das Unternehmen nun die nächste Generation von E-Bike-Systemen voran – integriert, vernetzt und konsequent auf Markt-Bedürfnisse ausgelegt.







Der neue Markenclaim steht zugleich für die strategische Ausrichtung: Co-Engineering, offene Plattformarchitekturen und maßgeschneiderte Systemintegration. OEMs sollen von flexibel aufgebauten Antriebs- und Steuerungssystemen profitieren, die sich individuell konfigurieren und nahtlos in bestehende Rahmenkonzepte einbinden lassen. Ein weiterer zentraler Vorteil für Partner ist nach Angaben des Unternehmens die hohe Lieferfähigkeit der Systeme. Gobao bietet flexible Produktionskapazitäten und skalierbare Lösungen, die sowohl Start-ups als auch etablierte Marken in die Lage versetzen, innovative Modelle zuverlässig und planbar auf den Markt zu bringen, so der Hersteller weiter.

Weitere und tiefgreifendere Informationen wird Gobao auf der kommenden Eurobike präsentieren – inklusive Testmöglichkeiten für neue Antriebssysteme und Softwarelösungen.







Web: www.gobao-ebike.com