Spektrum: Wer den grauen, deutschen November gegen Licht, Farben und Traumtrails tauschen möchte, für den könnte das Nicolai Bike Base Finale Ligure die Lösung sein. Die Event Base ist das Agriturismo La Valleggia, mitten im Trail-Revier direkt am berühmten Rollercoaster. In diesem Jahr werden noch zwei Ride-Events angeboten, an denen die legendären Trails von Finale Ligure auf einem vorab individuell gewählten Nicolai Bike gerockt werden können.

Endlose Abfahrten mit einem perfekt individuell abgestimmten Nicolai Bike, atemberaubende Landschaften, italienische Gastlichkeit und mediterrane Lebensart – das bietet einer limitierten Teilnehmerzahl das Nicolai Bike Base Finale Ligure. In diesem Jahr stehen noch zwei Events an. Die Mindestteilnehmerzahl, ab der ein Event durchgeführt werden kann, liegt bei 4 Personen, maximal 11 Personen können pro Event teilnehmen. Die Wahl des gewünschten Nicolai Bikes geschieht bereits vorab bei der Buchung. Hierfür steht ein exklusiver Pool Gravity-starker, topaktueller Modelle mit oder ohne E-Assist zur Auswahl. Das persönliche Setup erfolgt dann vor Ort.







Für maximale Trail-Time steht an zwei vollen Tagen ein Shuttleservice zur Verfügung, der die Teilnehmer zu den Einstiegen der besten Abfahrten bringt und am Ziel wieder einsammelt. Beachtet werden sollte, dass die Trails von Finale Ligure zwar jede Menge Flow bieten, allerdings auch technische Downhill-Sektionen beinhalten. Grundlegende MTB Fahrtechnik und Enduro Basis-Skills sollten daher unbedingt vorliegen. Alle Übernachtungsangebote, egal ob Camper, Einzel- oder Mehrbettzimmer im Gasthaus, sind inklusive Frühstück und warmes Abendessen nach original ligurischer Küche.

Ride-Event Termine

06.11. – 09.11.2025

13.11. – 16.11.2025

Preise Event-Pakete

Einzelzimmer: 689 € (Preis pro Person)

Doppelzimmer oder Dreibettzimmer: 589 € (Preis pro Person)

Camper Stellplatz: 529 € (Preis pro Person)

Nicolai Bike Pool Finale Ligure

G1 – Größen: S, M, L, XL

G1 GPI – Größen: M, L

S18 SWIFT – Größen: S, M, L, XL

S16 MGU – Größen: S, M, L, XL

Anmeldung und weitere Infos: https://www.nicolai-bicycles.com/Nicolai-Bike-Base-Finale-Ligure-Ride-Events-2025