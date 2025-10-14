Spektrum

Praxisnahes Wissen für Werkstatt- und Verkaufspersonal: SRAM Schulungstour mit 12 Stopps in Deutschland und Österreich

Spektrum: SRAM geht auf Schulungstour und legt an insgesamt zwölf Standorten in Deutschland und Österreich einen Stopp ein. Das Angebot richtet sich an Werkstatt- und Verkaufspersonal, denen durch erfahrene Field Guides wertvolles Know-how rund um die Marken SRAM, RockShox, ZIPP, Time und Hammerhead vermittelt wird – praxisnah und umsatzrelevant.

SRAM startet in die neue Schulungssaison und geht mit 12 Stopps auf große Tour durch Deutschland und Österreich. Im Mittelpunkt der eintägigen Trainings für Werkstatt- und Verkaufspersonal stehen wertvolle Einblicke in Produktneuheiten, technische Grundlagen und konkrete Servicearbeiten. Ziel ist es, Fachhändler gezielt dabei zu unterstützen, ihr Serviceangebot weiterzuentwickeln und den sicheren Umgang mit den Produkten im Alltag zu stärken.

Ergänzend zur Schulungstour bietet SRAM mit den Trainings der SRAM Technical University (STU) und regelmäßigen Live-Webinaren ein vertiefendes Schulungsprogramm, das Theorie und Praxis ideal verbindet. Technikinteressierte finden am Unternehmensstandort in Schweinfurt ein passgenaues Format: In der modern ausgestatteten Werkstatt der STU werden praxisintensive Schulungen durchgeführt – thematisch und nach Erfahrungsstufen gegliedert, in ein- bis zweitägigen Modulen.

Ab Mitte Oktober erweitert SRAM das Angebot zudem um interaktive Live-Webinare, die sich ideal zur theoretischen Auffrischung oder zur Einführung in neue Produktbereiche eignen. Die Teilnehmer können direkt Fragen stellen und in den aktiven Austausch mit den Trainern treten. Die Anmeldung zur Schulung erfolgt über den Link im Schulungskalender, der per E-Mail an die Fachhandelspartner versendet wurde.

Web: www.sram.com

