Cosmic Sports Service Center in Pirmasens eröffnet

Spektrum: Das neue Cosmic Sports Service Center in Primasens hat den technischen Service sowie die Bearbeitung von Garantiefällen von FOX und Marzocchi Suspension-Produkten aufgenommen. Der neue Servicestandort ist somit ab sofort zentrale Anlaufstelle für Fachhändler und Kunden in Deutschland und Österreich.

Das Cosmic Sports Service Center in Pirmasens hat wie geplant letzte Woche eröffnet und ist nun offizieller autorisierter Servicepartner der Marken FOX und Marzocchi. Es übernimmt ab sofort den technischen Service sowie die Garantieabwicklung im Auftrag der Hersteller in Deutschland und Österreich – für Aftermarket ebenso wie für OEM. Mit dem Start des Serviceangebots stellt Cosmic Sports sicher, dass Fachhändler, Hersteller und Endkunden gleichermaßen von einer zentralen, markennahen und effizienten Lösung profitieren – gestützt durch ein erfahrenes Serviceteam, modernisierte Prozesse und optimierte digitale Schnittstellen.

Den bei Cosmic Sports registrierten Fachhändlern steht unter https://b2b.cosmicsports.com/ServiceCenter ab sofort im Händlershop ein B2B-Serviceportal zur Verfügung, über das Serviceaufträge unkompliziert online gebucht werden können. Endkunden sowie nicht registrierte Händler können das Service-Buchungstool auf der Cosmic Sports Webseite unter https://cosmicsports.de/service/ nutzen.







Adresse für alle Einsendungen:

Cosmic Sports Service Center GmbH

Blümelstalstraße 2A

66953 Pirmasens

E-Mail: [email protected]

Tel.: +49 (0)6331 698780 (Mo. – Fr. 08:00 – 13:00 Uhr)

Web: www.cosmicsports.de