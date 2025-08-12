Neues Cosmic Sports Service Center in Pirmasens

Spektrum: Der in Fürth ansässige Importeur Cosmic Sports beschleunigt den Aufbau seines Serviceangebots für FOX und Marzocchi. Am 01. September 2025 nimmt das neue Cosmic Sports Service Center in Primasens den technischen Service sowie die Bearbeitung von Garantiefällen für Aftermarket- und OEM-Produkte der beiden Marken auf.

Ab dem 01. September übernimmt das neue Cosmic Sports Service Center in Primasens den technischen Service sowie die Bearbeitung von Garantiefällen für FOX und Marzocchi Suspension-Produkte. Der neue Servicestandort in Pirmasens wird somit künftig zur zentralen Anlaufstelle für Fachhändler und Kunden in Deutschland und Österreich. Um den Standort professionell und serviceorientiert aufzubauen, wurde in den vergangenen Wochen ein erfahrenes Service-Team mit einschlägiger Expertise eingestellt, welches den Betrieb vor Ort aufnehmen und weiterentwickeln wird. Damit stellt Cosmic Sports die Weichen für ein starkes Serviceangebot, welches Qualität, Effizienz und Kundenorientierung ideal miteinander verbinden soll.

Web: www.cosmicsports.de







Foto: Cosmic Sports