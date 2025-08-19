Nicolai Hausmesse und Geburtstagsfeier

Unter dem Motto „30 Jahre Nicolai – 30 Jahre High-End Bikes Made in Germany“ feiert die innovative Fahrradschmiede im Rahmen einer Hausmesse ihren 30. Geburtstag. Die Besucher dürfen sich in Mehle auf eine bunte Expo mit zahlreichen Co-Ausstellern sowie ein fettes Rahmenprogramm freuen. Wer auf der Suche nach Bikes, Rahmen und Parts ist, kann zudem mit exklusivem Geburtstags-Rabatt ordentlich Geld sparen.

Am 06. und 07. September lädt Nicolai zum 30. Geburtstag ins Fahrradwerk nach Mehle ein. Den Besucher erwartet eine bunte Expo mit zahlreichen Co-Ausstellern, leckeres Catering aus der Region, geführte Touren durch die Produktion sowie eine Ausstellung von Nicolai Produkt-Highlights aus drei Jahrzehnten. Natürlich stehen auf der Hausmesse auch die neuesten Nicolai Bikes zum Anfassen und Ausprobieren bereit. Auf dem hauseigenen Testparcours sind somit Fun und Action garantiert. Abgerundet wird die Geburtstagsfeier durch 30th Anniversary Merch und Fan-Artikel sowie exklusivem Geburtstags-Rabatt auf Bikes, Rahmen und Parts. Der Eintritt ist frei.

Wann?







06. und 07. September 2025

Samstag: 10:00 – 17:00 Uhr

Sonntag: 11:00 – 16:00 Uhr

Wo:

Nicolai GmbH

Altenbekener Str. 2a

31008 Elze / Mehle







Web: www.nicolai-bicycles.com