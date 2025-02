Bike Festival Riva del Garda 2025 mit neuer Expo-Area

Spektrum: Bereits in den letzten Wochen war abzusehen, dass ein Teil der bisherigen Fläche für das Bike Festival Riva del Garda 2025 den Veranstaltern nicht zur Verfügung stehen wird. Das legendäre Event zum Saisonauftakt wird daher innerhalb des Ortes teilweise verlegt und rückt somit noch näher an das Seeufer heran.

Das Bike Festival Riva del Garda 2025 wird einiges an Neuigkeiten bieten. Aufgrund der logistischen Anpassung eines Teils des Eventgeländes werden die Bike-Fans den Saisonauftakt noch näher am Seeufer des Gardasees abfeiern. Alle Vorbereitungen sind getroffen, damit Aussteller, Besucher und Rennteilnehmer wieder die einzigartige Atmosphäre des Season-Openers direkt am Gardasee genießen können – und das in noch schönerem Ambiente unter Bäumen.

Neu für die Aussteller: Der Future Summit

Aussteller können beim Bike Festival Riva Del Garda nicht nur Bike-Fans aus ganz Europa ihre neuesten Produkte präsentieren, sie haben zudem die Möglichkeit, drei Tage vor dem Festival beim neuen Future Summit zu einem runden Tisch zum Thema Künstliche Intelligenz im Bike-Sport zusammenzukommen, sich zu vernetzen und zu informieren.

Bike Festival Award: Bewerbung noch möglich

Nach wie vor können Aussteller ihre Topmodelle für den Bike Festival Award einreichen. Bei diesem werden die besten MTB-Fullys, eMTB-Fullys, Gravel- und eGravel-Bikes der Saison 2025 gekrönt. Dazu kommt ein Sonderpreis für das Rad mit der innovativsten Funktion. Die Bewerbung zum Bike Festival Award ist noch bis 21. Februar 2025 möglich unter www.bikefestivalriva.com/award.

Bike Festival Riva Del Garda 2025: E-MTB Marathon und MTB School mit Skill Area

Unter dem Motto „Riding Freedom!“ warten beim 31. FSA Bike Festival Riva del Garda zahlreiche Attraktionen auf die Fahrradfans – unter anderem täglich vier geführte Touren, die an der Expo Area beginnen und die optimale Wahl sind, um das Garda Trentino im Sattel zu entdecken. Neu dieses Jahr ist dabei die MTB School, eine Technik-Session in der brandneuen Skill Area im Parco Busatte – perfekt für Biker aller Levels, die ihre Fahrtechnik auf den Trails verbessern wollen.

Neu sind auch der E-MTB Marathon und die noch schönere Route der Rondo Piccola, der kürzesten der drei Bike Marathons. Neben weiteren Rennen wie der Bosch eMTB Challenge, der Junior Trophy oder dem Maxxis Gravel Garda Trentino mit zwei Gravel-Strecken können sich die Besucher aber vor allem auf das Herz des Festivals freuen: das Testgelände mit über 1.500 Mountain-, E-Mountain-, Gravel- und anderen Bikes.

Web: www.bikefestivalriva.com