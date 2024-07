Radsport: Jasper Philipsen hat die 13. Etappe der Tour de France gewonnen. Anders als erwartet, ging es heute mit zahlreichen Attacken dank heftiger Windkanten ordentlich zur Sache.

Philipsen siegt vor Van Aert und Ackermann

Zweiter Etappensieg für Jasper Philipsen (Alpecin . Deceuninck). Der Belgier entschied die 165,3 Kilometer lange von Windkanten geprägte Etappe von Agen nach Pau für sich. Im Sprint eines stark dezimierten Hauptfeldes verwies er Wout van Aert (Visma – Lease a Bike) und Pascal Ackermann (Israel – Premier-Tech) auf die Plätze zwei und drei. Innerhalb der letzten 1.000 Meter kam es zu einem Sturz, in den unter anderem auch Arnaud De Lie (Lotto – Dstny) verwickelt war. Zahlreiche Fahrer waren jedoch hier schon gar nicht mehr in der ersten Gruppe mit dabei, da viele Attacken und Windkanten für ein enorm schnelles und hartes Rennen sorgten.

Adam Yates in der Ausreißergruppe

Wer heute eine weitere Langweiler-Etappe erwartet hat, wurde von den Radprofis mehr als überrascht. Direkt nach dem Start konnten sich 21 Mann aus dem Hauptfeld absetzen. Da sich darunter auch Adam Yates (UAE) befand, waren die GC-Teams natürlich alarmiert. Dahinter bildete sich auf Grund der Windverhältnisse eine gefährliche Verfolgergruppe um Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike), Tadej Pogacar (UAE) und Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step). Die britische Mannschaft Ineos Grenadiers konnte die Lücke jedoch zeitnah schließen. Gemeinsam mit Soudal – Quick-Step und Jayco – AlUla versuchten sie anschließend, die große Fluchtgruppe um Yates nicht allzu weit weg zu lassen. Der Brite hatte vor dem Start der heutigen Etappe nämlich lediglich 6:59 Rückstand im GC.

Die 21 Ausreißer der 13. Tour-Etappe

Adam Yates (UAE)

Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers)

Julien Bernard (Lidl – Trek)

Toms Skujins (Lidl – Trek)

Matej Mohoric (Bahrain Victorious)

Kevin Geniets (Groupama – FDJ)

Romain Gregoire (Groupama – FDJ)

Mathieu Van der Poel (Alpecin – Deceuninck)

Axel Laurance (Alpecin – Deceuninck)

Rui Costa (EF Education – EasyPost)

Marijn Van den Berg (EF Education – EasyPost)

Neilson Powless (EF Education – EasyPost)

Arnaud De Lie (Lotto – Dstny)

Brent Van Moer (Lotto – Dstny)

Jakob Fuglsang (Israel – Premier Tech)

Hugo Houle (Israel – Premier Tech)

Oier Lazkano (Movistar)

Frank van den Broek (dsm-firmenich – PostNL)

Davide Ballerini (Astana)

Magnus Cort (Uno-X Mobility)

Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility)

Roglic, Ayuso & Herrada verlassen die Tour de France

Die Hälfte der Tour de France 2024 liegt bereits hinter uns und einige Teams müssen ihre Strategie nun noch einmal überdenken. Unter anderem trifft dies auf die deutsche Mannschaft Bora – hansgrohe zu. Mit Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) konnte der Kapitän zur heutigen Etappe nach dem gestrigen Sturz nicht mehr antreten. Auch Jesus Herrada (Cofidis) musste die Tour dfe France aufgeben. Während der 13. Etappe stieg auch Juan Ayuso (UAE) vom Rad. Der Spanier galt als einer der wichtigsten Helfer für Tadej Pogacar (UAE), wurde aber positiv auf Corona getestet.

Windkanten sorgen weiter für Action

Auch nachdem das geteilte Peloton wieder zusammengelaufen war, sollte sich das Geschehen nicht beruhigen. In der Ausreißergruppe kam es zu einer Attacke, welche es Michal Kwiatkowski (Ineos Grenadiers), Julien Bernard (Lidl – Trek), Romain Gregoire (Groupama – FDJ) und Magnus Cort (Uno-X Mobility) ermöglicht hat, sich abzusetzen. Ihre ehemaligen Begleiter wurden eingeholt. 60 Kilometer vor dem Ziel sorgte Visma – Lease a Bike erneut für eine Tempoverschärfung, welcher das Führungs-Quartett schließlich zum Opfer fiel. Das Hauptfeld zerfiel wieder in mehrere Teile. Nicht vorn zu sehen war unter anderem Mark Cavendish (Astana). 40 Kilometer vor dem Ziel versuchten sich Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) und Tobias Johannessen (Uno-X Mobility) zu lösen. Rund 20 Kilometer später wurde jedoch auch dieses Duo wieder gestellt. Kaum eingeholt, setzten sich Jasper Stuyven (Lidl – Trek), Brent van Moer (Lotto – Dstny) und Fabien Grellier (TotalEnergies) ab.

Zahlreiche Attacken werden neutralisiert

Das Trio bekam jedoch keinen großen Vorsprung zugesprochen. Visma – Lease a Bike wollte die Gruppe unbedingt zusammenhalten, um schlussendlich mit Wout van Aert (Visma – Lease a Bike) die Etappe zu gewinnen. Als Fabien Grellier (TotalEnergies) seinen Begleitern nicht mehr folgen konnte, befand sich mit den beiden Belgiern Jasper Stuyven (Lidl – Trek) und Brent van Moer (Lotto – Dstny) erneut ein Duo an der Spitze des Rennens. Durch eine Attacke von Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) und Christophe Laporte (Visma – Lease a Bike) wurden jedoch auch sie wieder eingeholt. So sollte es nach all den Attacken in Pau schließlich doch zu einer Sprintentscheidung kommen.