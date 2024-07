Radsport: Richard Carapaz hat den Hattrick perfekt gemacht. Der Ecuadorianer gewann nach Teilstücken bei der Vuelta a Espana und dem Giro d’Italia nun auch eine Etappe bei der Tour de France. Dahinter attackierte Tadej Pogacar erneut.



Carapaz gewinnt seine erste Tour-Etappe

Er hat bereits Etappen bei der Vuelta a Espana und dem Giro d’Italia gewonnen. Nun hat er auch bei der Tour de France zugeschlagen. Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) hat die 17. Etappe nach 177,8 Kilometern von Saint-Paul-Trois-Châteaux nach Superdévoluy für sich entschieden. Der Ecuadorianer war Teil einer großen Ausreißergruppe, aus der sich am härtesten Anstieg des Tages neben ihm auch Simon Yates (Jayco – AlUla) lösen konnte. Kurz vor der Kuppe jedoch beschleunigte Carapaz noch einmal und war fortan als Solist Richtung Ziel unterwegs. Während Carapaz bereits jubelte, ging Tadej Pogacar (UAE) überraschend in die Offensive. Der Mann in Gelb konnte zunächst seine Kontrahenten distanzieren, wurde in der Abfahrt aber wieder eingeholt. Anschließend attackierte Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step). Der Belgier konnte einige Sekunden auf Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) herausfahren.

Bauhaus steigt aus der Tour de France aus

Wie erwartet wurde der heutige Kampf um die Ausreißergruppe enorm hart ausgefahren. Immer wieder kam es zu Attacken. Erst nach über 100 Kilometern hat sich die Rennsituation einigermaßen beruhigt. Mit Magnus Cort (Uno-X Mobility), Tiesj Benoot (Visma – Lease a Bike), Bob Jungels (Bora – hansgrohe) und Romain Gregoire (Groupama – FDJ) konnte sich schließlich ein Quartett lösen. Parallel zu den zahlreichen Angriffen kam es zu einigen Aufgaben. So stiegen unter anderem Fernando Gaviria (Movistar), Sam Bennett (Decathlon – Ag2r La Mondiale) und Alexey Lutsenko (Astana) vom Rad. Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) und Elmar Reinders (Jayco – AlUla) waren zur 17. Etappe gar nicht mehr angetreten.

Carapaz stellt Yates ab

Die vier Spitzenreiter wurden schließlich von einer über 30 Mann starken Verfolgergruppe gejagt. Das Peloton gab den Kampf um den Tagessieg hingegen auf. Den Col du Noyer hinauf zündete Simon Yates (Jayco – AlUla) den Turbo. Der Brite flog am bislang führenden Quartett vorbei und bekam etwas später Gesellschaft von Richard Carapaz (EF Education – EasyPost). Der Ecuadorianer attackierte 1,8 Kilometer vor dem Gipfel und konnte seinen Begleiter schließlich distanzieren. Auf den verbliebenen rund elf Kilometern war der Giro-Sieger aus dem Jahr 2019 nicht mehr einzuholen. Damit feiert Carapaz nach dem Tragen des Gelben Trikots nun auch seinen Etappensieg.