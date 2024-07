Radsport: Biniam Girmay hat die achte Etappe der Tour de France gewonnen. Der Eritreer baut damit seinen Vorsprung in der Punktewertung weiter aus.

Es ist seine Tour de France: Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) feiert seinen zweiten Etappensieg bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Der Eritreer konnte sich in einem sehr harten Sprint vor Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck) und Arnaud de Lie (Lotto – Dstny) durchsetzen. Damit baut er seinen Vorsprung in der Punktewertung weiter aus und ist nun der einzige Fahrer, der in diesem Jahr schon zwei Etappen gewinnen konnte. Das 183,4 Kilometer lange Teilstück von Semur-en-Auxois nach Colombey-les-Deux-Eglises endete etwas überraschend in einem Massensprint. Bester Deutscher war Pascal Ackermann (Israel – Premier-Tech) auf Rang vier.

Ordentlich Feuer war auf der heutigen achten Etappe der Tour de France. Zunächst konnten sich mit Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), Stefan Bissegger (EF Education – EasyPost) und Neilson Powless (EF Education – EasyPost) drei Fahrer absetzen und einen Vorsprung von über zwei Minuten herausfahren. Anschließend signalisierte Lotto – Dstny gemeinsam mit Intermarché – Wanty, dass sie heute einen Sprint für ihre Kapitäne erzwingen wollen. Durch den kleiner werdenden Abstand sah sich EF Education – EasyPost gezwungen, ihre Strategie zu überarbeiten. Mit Alberto Bettiol (EF Education – EasyPost) und Ben Healy (EF Education – EasyPost) forcierten sie das Tempo so stark, dass sich zwischenzeitlich weitere Gruppen bildeten. Parallel dazu warteten ihre beiden Kollegen vorne auf die Nachzügler. Doch zum Zusammenschluss sollte es nicht kommen, denn im Hauptfeld lief wieder alles zusammen und Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) fand sich nun als einsamer Solist ganz vorn.

Obwohl seine Aussicht auf Erfolg als Solist extrem gering war, wollte sich Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) nicht zurückfallen lassen. Im Gegenteil: der Norweger fuhr einen Vorsprung von mehr als sechs Minuten heraus. Außerdem gewann er den Zwischensprint und alle Bergwertungen. Für den Träger des Bergtrikots war es also ein gelungener Tag, auch wenn er schlussendlich dann wie erwartet eingeholt werden sollte. Hauptverantwortlich für die Nachführarbeit waren die Teams Lotto – Dstny und Intermarché – Wanty. Durch das hohe Tempo und den leichten Regen sind nach und nach sprintstarke Fahrer abgehängt worden, unter anderem auch Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious).

