Radsport: Kevin Vauquelin hat die zweite Etappe der Tour de France 2024 für sich entschieden. Der Franzose konnte sich aus einer Fluchtgruppe heraus am letzten Berg absetzen und als Solist das Ziel in Bologna erreichen. Damit feiert er den größten Erfolg in seiner Karriere und beschert seiner französischen Equipe Arkea – B&B Hotels den ersten Etappensieg bei der Tour. Ihre Karten auf den Tisch gelegt haben auch Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard, die gemeinsam attackierten und einen ersten Zeitgewinn einfahren konnten.

Vauquelin zeigt all seine Klasse

Zweite Etappe der Tour de France 2024 – zweiter Erfolg für die Ausreißer. Nachdem gestern Romain Bardet (dsm-firmenich PostNL) dank einer hervorragenden Teamtaktik ins Gelbe Trikot fuhr, konnte sich heute der nächste Franzose über den Tagessieg freuen. Der 23-Jährige Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels) war Teil einer elf Mann starken Fluchtgruppe, die zur Überraschung vieler Zuschauer und Experten tatsächlich den Etappensieg unter sich ausmachen durfte. Als es zum zweiten und letzten Mal die Côte de San Luca hinaufging, löste er sich von seinen Begleitern und fuhr als Solist Richtung Tagessieg. Gestern noch büßte er rund 30 Minuten ein und verabschiedete sich damit schon im Kampf um die Top Ten der Gesamtwertung. Jetzt wissen wir: Er geht hier auf Etappenjagd. Direkt das Gelbe Trikot übernommen hat heute Tadej Pogacar (UAE), der sich gemeinsam mit Kontrahent Jonas Vingegaard (Visma – LaB) absetzen konnte.

Elf Ausreißer auf der Jagd nach dem Etappensieg

Auf dem Weg von Cesenatico nach Bologna waren 199,2 Kilometer zurückzulegen. Wegen der Côte de San Luca (1,9 km mit 10,2 %) war ein Massensprint fast ausgeschlossen. Das war die Chance für die Fluchtgruppe, in der Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Axel Laurance (Alpecin – Deceuninck), Hugo Houle (Israel – Premier Tech), Nelson Oliveira (Movistar), Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels), Cristian Rodriguez (Arkea – B&B Hotels), Mike Teunissen (Intermarché – Wanty), Bram Welten (dsm-firmenich – PostNL), Harold Tejada (Astana), Jordan Jegat (TotalEnergies) und Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) zu finden waren. Besonders für den zuletzt genannten Norweger war es wichtig, auch heute wieder dabei zu sein. Der Träger des Bergtrikots konnte dadurch weitere Zähler einsammeln und wird auch morgen im Gepunkteten wieder an den Start gehen dürfen.

Vauquelin attackiert an der Côte de San Luca

Der als Aufpasser mitgeschickte Bram Welten (dsm-firmenich – PostNL) ließ sich im Laufe der Etappe ins Hauptfeld zurückfallen. Da sich dort niemand wirklich für die Nachführarbeit einspannen lassen wollte, stieg der Vorsprung der Ausreißer schnell auf über neun Minuten an. So realisierten die zehn verbliebenen Männer, dass sie den Tagessieg unter sich ausmachen dürfen. Wie erwartet entschied dann die Côte de San Luca das Rennen. Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels) war mit Abstand der stärkste in der Fluchtgruppe, konnte schnell einige Meter zwischen sich und seine ehemaligen Begleiter bringen und die letzten 12,5 Kilometer Richtung Ziellinie fast schon genießen. Damit feiern die Franzosen am zweiten Tag der Tour de France 2024 bereits den zweiten Tagessieg.

Auch Pogacar greift an, aber Vingegaard geht mit

Rund vier Minuten hinter Kevin Vauquelin (Arkea – B&B Hotels) überquerte die Gruppe der Favoriten die Côte de San Luca. Wie erwartet setzte hier Tadej Pogacar (UAE) seinen ersten Angriff. Der Slowene schoss im steilsten Abschnitt an allen vorbei, doch Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) war sofort zur Stelle. Während Pogacar gerne durchziehen wollte, verweigerte der Däne zwischendurch immer mal die Führungsarbeit. Dennoch konnte sich das Duo absetzen und einen durchaus beachtlichen Vorsprung auf einige Konkurrenten herausfahren. So übernimmt Tadej Pogacar bereits heute das Gelbe Trikot. Als Verlierer des Tages muss Primoz Roglic (Bora – hansgrohe) bezeichnet werden. Denn während Remco Evenepoel (Soudal – Quick-Step) und Richard Carapaz (EF Education – EasyPost) noch einmal aufschließen konnten, verlor der Slowene einige Sekunden im Kampf ums Podium.