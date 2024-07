Eurobike News 2024: Mit einer neuen Antriebseinheit und optimierter Funktion der Shimano GRX Di2 geht der japanische Komponentenriese ins neue Modelljahr.

Einen ganz neuen Motor für im Alltag genutzte E-Bikes präsentiert Shimano mit dem EP5. Der leichte, besonders kompakte Motor ist auf harmonische Unterstützung und kräftigen Schub ausgelegt; mit einem Drehmoment von 60 Nm verspricht er starke Leistungen an City- und Touren-E-Bikes. Eine Besonderheit ist, dass dieser Motor mit einer Rücktrittbremse sowie den bewährten Shimano-Rollenbremsen kompatibel ist. Damit schließen die Japaner eine wichtige Lücke im Programm, denn gerade ältere Radler, welche die klassische Bremsmethode bevorzugen, mussten sich bisher bei anderen Anbietern umschauen.

Neuer Motor mit Auto Shift und Rücktritt-Option

An E-Bikes mit Nabenschaltung kann man mit dem EP5 Funktionen wie Auto Shift in Anspruch nehmen – auch hiermit wendet sich das neue Aggregat an Nutzer, die viel Komfort nachfragen und eine automatische Schaltfunktion dem manuellen Gangwechsel vorziehen. Dabei ist der neue Motor auch sportlicher Nutzung nicht abgeneigt – der Hersteller spricht ausdrücklich den Einsatz am E-Gravelbike und E-MTBs an, bei denen es nicht auf maximales Drehmoment ankommt.

Neue Schaltfunktionen fürs Gravelbike

Über eine interessante neue Funktion können sich Gravelbiker an der Shimano GRX Di2 freuen. Das elektronische Schaltsystem in der Variante mit Doppelkettenblatt kann nun so programmiert werden, dass eine einzige Taste für die Betätigung des vorderen Umwerfers zuständig ist statt wie bisher zwei. Da der Umwerfer ja nur zwei Positionen kennt – kleines und großes Kettenblatt –, reicht eine Taste; der frei werdende Schalter kann nun für andere Funktionen genutzt werden, etwa zur Bedienung eines Radcomputers. „Front Shift Next“ nennt sich die neue Option, die über die E-Tube Project App gewählt werden kann. Hier lassen sich auch die synchronisierten Schaltfunktionen wählen, mit denen Schaltwerk und Umwerfer zusammenarbeiten, um kleinstmögliche Schaltschritte zu liefern.

Hardware-seitig hat das neue Zwölffach-Getriebe den Vorteil, auch mit dem Kurbelsatz der GRX-RX610 kompatibel zu sein. Neben der gruppeneigenen Kurbel mit 48/31 Zähnen steht so auch eine etwas kürzere Übersetzung mit 46/30 Zähnen zur Verfügung. Die Zwölffach-Ritzelpakete fangen mit einem 11er an; 11-34 und 11-36 ergeben zusammen mit dem Doppelkettenblatt eine sehr große Übersetzungsbandbreite.

Weggefallen ist die kleine Kontrolleinheit, die bei älteren Di2-Gruppen an den Leitungen vorm Vorbau positioniert war – logisch, denn die neuen Di2-Hebel sind ja kabellos. Die komplette Steuerung sitzt nun im Schaltwerk.

bike.shimano.com