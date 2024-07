Test Carver SUV E.530 LR: Das E-SUV von Fahrrad XXL gefällt mit rundum gelungener Ausstattung und einem Rahmen, in dem gut gelöste Details stecken. Auch preislich kann das Bosch-Bike überzeugen, und versteckte Schwächen gibt es auch nicht.

Bei Carver ist viel in Bewegung. Die Eigenmarke der Fachhandelskette Fahrrad XXL hat sich in den letzten Jahren ein umfangreiches und interessantes Programm erarbeitet. So bietet Carver etwa ein Alu-Hardtail für unter 1.000 Euro an, das freilich mit Luftfedergabel und 1×12-Schaltung topmodern ausgestattet ist. Auch ein sehr preisaggressives Gravelbike – Carbongabel, Shimano GRX 2×11, Steckachsen und innenverlegte Züge für knapp 1.600 Euro – zeugt vom fortschrittlichen Denken der Produktplaner.

Test Carver SUV E.530 LR: preislich attraktives E-SUV

Doch wie lobenswert es auch ist, in diesen Marktsegmenten durchdachtes Material zu liefern – die Musik spielt beim Elektrorad, dem absoluten Umsatzbringer der Branche. Und so steht auch bei Carver das E-Bike im Zentrum der Kollektion, und wieder sind es unter anderem die attraktiven Preise, die hellhörig machen. Im „Trekking Komfort“-Bereich liegt ein gelungenes Touren-E-Bike mit „Bosch Active Line“-Motor um 2.500 Euro vor, und zur Spitze der Kollektion gehört das hier vorgestellte E-SUV, das mit 3.799 Euro auch nicht die Bank sprengt. Was also zeichnet das Carver E.530 LR aus?

Drehen wir die Sache um: Vom 600 Euro kostenden Topmodell trennt das E.530 LR gar nicht mal viel. Stahlfeder- statt Luftgabel (allerdings mit satten 120 mm Weg), etwas einfachere Schaltkomponenten, eine nicht ganz so helle Frontleuchte – Verzicht muss man bei der Nummer zwei in der Range der Carver-SUVs nicht gerade üben. Ob die Gänge per Shimano Deore oder XT gewechselt werden, ist bei Bikes dieser Art ehrlich gesagt zweitrangig – Hauptsache, man hat genug Schaltstufen zur Verfügung, und Carver stattet beide Modelle mit topaktueller Zwölfgang-Schaltung aus. Ebenfalls an beiden E-SUVs verbaut der Hersteller den Bosch Performance CX, der quasi hochkant im Rahmendreieck sitzt und ein kompaktes Rahmendesign erlaubt. Das steil stehende Unterrohr vereinfacht so den Einbau des Akku, der einem beim Abnehmen des Deckels nicht ganz so schnell entgegenkippt. Bei der Batterie geht Carver keine Kompromisse ein und spezifiziert eine der großen Versionen mit 750 Wattstunden; für die Nutzer des SUV E.530 LR heißt das „Reichweite satt“ und unbeschwerter Touren-Spaß auf langen Strecken.

Die Positionierung des Motors erlaubt es dem Hersteller auch, eher kurze Kettenstreben zu verwenden, durch die das Hinterrad ziemlich nah ans Tretlager heranrückt. Das ist ein Plus in Sachen Fahreigenschaften, das das Bike dadurch handlicher wird; der mit 68 ° eher flache Lenkwinkel steuert sicheren Geradeauslauf bei, woraus sich ein insgesamt sehr harmonischer Charakter ergibt. Ein nicht zu steiler Sitzwinkel, wie er einem Trekkingbike angemessen ist, sorgt dazu für eine ausgewogene Sitzhaltung.

Breite Reifen auf großen Laufrädern

Die mit 2.25er Reifen besohlten Laufräder kommen übrigens nur bei der kleinsten Rahmenhöhe in 27,5 Zoll, wie es für ein E-SUV üblich ist. Bei den anderen Größen verbaut Carver 28-Zoll-Laufräder, die zusätzlich Ruhe ins Fahrwerk bringen. Mit dem Schwalbe Marathon Plus MTB ist ein gut ins Konzept passender Reifen aufgezogen, dessen eher flache Profilblöcke eigentlich überall gut funktionieren.

Am Rahmen des Carver fallen kleine, aber feine Details ins Auge, die in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich sind. Los geht’s mit der integrierten Leitungsführung, wobei man sich wünscht, auch der Schaltzug möge unterm Lenker im Steuerrohr verschwinden. Sehr gelungen ist die kleine Klappe auf dem Oberrohr, die den Ladeport verschließt – das ist eine viel bessere Lösung als ein Gummistopfen, wie ihn viele Anbieter verwenden. Löblich ist auch, dass Carver sein E-SUV mit Steckachsen zur Laufradbefestigung ausstattet – das ist stabiler, sicherer und ganz einfach zeitgemäß. Eine helle Frontleuchte, der solide Heckträger, recht angenehm geformte Handgriffe sowie die modernen Bedienelemente von Bosch runden das Carver-SUV ab und geben nirgendwo Anlass zu unerfüllten Extrawünschen. Doch einen Wunsch gibt es: dass einer der 15 Fahrrad-XXL-Standorte in der Nähe interessierter Radler ist, die sich das Carver SUV E.530 LR einmal live anschauen möchten…

www.carver.de