Propain Spindrift 5 CF & AL

Produktnews: Mit dem neuen Spindrift 5 CF & AL Longtravel Super-Enduro hält Propain ein besonders heißes Eisen im Feuer. Ausgelegt für anspruchsvolle Freeride- und Enduro-Abenteuer soll sich das Bike an Rider wenden, die den Nervenkitzel auf steilen Abfahrten ebenso suchen wie fette Jumps. Genau genommen handelt es sich um ein Modell mit zwei verschiedenen Ansätzen: das High-End Spindrift 5 CF mit High Modulus Carbon Rahmen und das preisgünstigere Spindrift 5 AL mit Blend Alloy-Rahmen.

Propain Spindrift 5 CF

Das Herzstück des Propain Spindrift 5 CF ist der robuste High Modulus Carbon Rahmen. Ausgestattet mit 180 mm Federweg an Front und Heck und einer längeren Geometrie soll das hochmoderne Long Travel Super-Enduro dem Rider das gewisse Extra an Vertrauen, Sicherheit und Stabilität in steilem, technischem Terrain und bei hohen Geschwindigkeiten bieten. Um dies zu realisieren ist der Lenkwinkel von 63,5° um ein Grad flacher als bei seinem Vorgänger und der Reach um 10 mm länger. Optimiert wurde ebenfalls die Position des Dämpfers. Die leicht schräge Lage bringt zudem mehr Einschubtiefe für die Sattelstütze mit sich. Die Verwendung des leichten und robusten High Modulus Blend-Carbon Material führt zu einem geringen Gewicht und zu hoher Steifigkeit. So soll das CF trotz des langen Federwegs enorm effizient und angenehm bergauf zu pedalieren sein.

Propain Spindrift 5 AL

Mit dem Spindrift 5 AL bietet Propain nach eigenen Angaben ein zuverlässiges, widerstandsfähiges und langlebiges Freeride-Bike, das auf Basis einer Plattform mit 180 mm Federweg am Heck in zwei Varianten konfigurierbar ist: die Single Crown Variante mit 180 mm Travel an der Front und verschiedenen Antriebsoptionen für Uphill-Action und die Dual-Crown Variante mit 200 mm an der Front und 7-fach DH Antrieb. Die Reach- und Stack-Werte des Bikes versprechen ein sehr agiles Handling. So ist der Reach um 5 mm in der Single Crown und um 10 mm in der Dual Crown Variante kürzer als beim Carbon-Modell. Der im Vergleich zum Vorgänger flachere Lenkwinkel von 63,9° bei der Single Crown Version und 63,5° bei der Dual-Crown Version soll zudem noch mehr Sicherheit und Stabilität in anspruchsvollen Passagen gewährleisten.

Vielseitig und individuell: Unterschiedliche Ausführungen und Laufradgrößen

Das Spindrift 5 CF ist sowohl im Mixed Wheel Setup als auch in einer reinen 29“ Konfiguration erhältlich. Durch den Flip-Chip am oberen Link des PRO10 Rahmens können beide Laufradkonfigurationen am selben Rahmen genutzt werden. Da die Nutzung des CF sehr vielseitig ausgelegt ist, überlässt Propain die Entscheidung über die individuell bevorzugte Laufradkonfiguration dem Kunden selbst. Das neue Spindrift 5 AL mit Single Crown ist in einer 27,5“ Variante, in Mix oder in einer 29“ Variante erhältlich. Das Spindrift 5 AL Park mit Doppelbrücke wird ausschließlich im Mixed Wheel Setup angeboten. Preislich startet das 5 AL bei 2.999,00 Euro und das 5 CF bei 3.699,00 Euro. Das Spindrift kann ab sofort bestellt werden, die Auslieferung beginnt im September.

